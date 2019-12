Youth League: La Jomi Salerno a caccia della qualificazione al turno successivo.

Secondo atto della Youth League: la formazione Under 20 della Jomi Pdo Salerno sarà impegnata nel weekend (sabato 14 e domenica 15 dicembre) in quel di Pontinia dove disputerà le ultime due gare del Main Round. Avversarie di turno Tushe Prato e Nuoro. La compagine allenata da Laura Avram affronterà nel pomeriggio di sabato (ore 17) la formazione toscana, attualmente a quota due punti in classifica. Il big match è comunque in programma nella giornata di domenica (ore 13) quando la Jomi Pdo Salerno sfiderà il Nuoro. Sarà comunque una Jomi Pdo Salerno incerottata, il sette salernitano dovrà infatti fare a meno di alcuni elementi importanti tra cui Ramona Manojlovic e Carmen Stellato. “Ci attendono due gare importanti – afferma il tecnico Laura Avram – nel concentramento in programma a Pontinia. Si tratta di due sfide decisive per il passaggio al turno successivo. Dobbiamo comunque fare i conti con diversi infortuni ma allo stesso tempo ci sarà anche qualche rientro importante. Stiamo attraversando un periodo particolare e pesante ma andiamo in terra laziale con la consapevolezza che ci attendono delle vere e proprie battaglie”. La stessa allenatrice della formazione under 20 della Jomi Pdo Salerno poi conclude: “In terra laziale proveremo a fare del nostro meglio con il morale giusto, con tanta voglia di riscatto e con l’obiettivo di riuscire a portare a casa l’importante obiettivo”.

