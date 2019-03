Virtus Arechi, Tortù: vincere tutte le prossime partite.

Lorenzo Tortù – votato dai supporters di fede blaugrana come migliore in campo in occasione del ventiquattresimo turno del campionato di Serie B Old Wild West che ha visto la Virtus Arechi Salerno superare in scioltezza la Luiss Roma – quando promette qualcosa tende decisamente a tener fede all’impegno preso.

Nell’immediato postpartita di Porto Sant’Elpidio, al netto della delusione per l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia, il giocatore numero zero di Salerno aveva garantito una pronta reazione alla ripresa degli impegni agonistici. Ebbene, detto fatto: con la Luiss, infatti, non sono arrivati solo due punti ed una vittoria più che convincente al cospetto di un ottimo avversario, ma anche una super performance a livello individuale (21 punti e 10 rimbalzi in 26 minuti d’impiego).

Niente male come seconda uscita ufficiale dopo l’infortunio che ha costretto il lungo marchigiano ai box per diverse settimane, salvo poi rientrare proprio in occasione della kermesse tricolore, approcciata in maniera più che positiva nei minuti a lui concessi da coach Menduto.

Una vittoria, quella rimediata dinnanzi al pubblico amico del PalaSilvestri nell’ultimo weekend, davvero importante nell’economia del finale di stagione blaugrana: in attesa del prossimo match in programma domenica 17 marzo sul parquet della Virtus Valmontone, è stato proprio Lorenzo Tortù a fare il punto della situazione in casa Virtus Arechi.

Le dichiarazioni di Lorenzo Tortù

«Il successo ottenuto domenica con la Luiss ha un significato indubbiamente particolare, in primis perché fa seguito all’esperienza maturata nel weekend precedente in Coppa Italia. La sconfitta con Cesena avrebbe potuto lasciare delle scorie, al contrario la squadra si è ritrovata in palestra con tanta voglia di rivalsa. Ne è conseguita una settimana di lavoro intensa e positiva nel corso della quale abbiamo lavorato con attenzione sugli errori che avevamo commesso contro un avversario di indubbio valore. Nel match con la Luiss siamo stati bravi ad imporre i nostri ritmi, cercare e trovare sempre l’extrapass per il compagno libero e fare un lavoro importante in fase difensiva contro un avversario dotato di ottime individualità messe al servizio del gruppo.

La mia prestazione? Sono soddisfatto dell’apporto dato alla squadra e del fatto che i tifosi abbiano deciso di eleggermi MVP dell’ultima sfida. L’importante era mettere nelle condizioni i miei compagni di fare bene, abbiamo risposto da gruppo vero, trovando così due punti preziosi in ottica secondo posto.

I prossimi impegni? Abbiamo un obiettivo chiaro, vincere tutte le restanti partite. Non sarà facile perché saremo chiamati ad affrontare compagini di valore assoluto, ma è provando a superare i propri limiti che si migliora davvero. Questo gruppo ha già ampiamente dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà, le squadre che andremo ad affrontare faranno di tutto per fermarci, ma sono certo che la nostra controrisposta non tarderà ad arrivare.

Il match di domenica con Valmontone? Siamo consapevoli che andremo ad affrontare un’ottima squadra, la cui classifica è evidentemente bugiarda. Possono fare affidamento su ottimi giocatori che faranno di tutto per crearci grattacapi. Tuttavia, ci faremo trovare pronti perché in questa fase non possiamo permetterci di perdere altri punti per strada, senza tralasciare l’importanza capitale che le prossime gare avranno per giungere alla postseason con una striscia di risultati utili all’attivo».