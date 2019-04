Virtus Arechi si aggiudica il derby con Battipaglia.

I ragazzi di coach Orlando Menduto centrano il settimo successo consecutivo in campionato

Settimo sigillo consecutivo per la Virtus Arechi Salerno che, in occasione del ventottesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West, esce vittoriosa dal parquet della Polisportiva Battipagliese con il punteggio finale di 50-124.

Match mai in discussione quello andato in scena questo pomeriggio al Palazauli, ma tanti applausi per la compagine biancoarancio apparsa determinata a ben figurare al cospetto di un avversario di prima fascia che ottiene così altri due punti importanti nella sfida a distanza per il secondo posto con la Pallacanestro Palestrina, anch’essa vittoriosa tra le mura amiche nel match con l’Olimpia Matera.

La partita

Partita fin da subito in discesa per i blaugrana che approcciano con grande concentrazione: coach Menduto lancia nello starting five Andrea Antonaci, il quale risponde presente sotto le plance con realizzazioni e rimbalzi offensivi. Battipaglia fa il possibile per salvaguardare la sceneggiatura di un match che Salerno continua a portare dalla sua.

Capitan Maggio prima e Manuel Diomede poi fanno il segnare il primo break (12-27 al decimo), nei secondi dieci minuti di gioco la Virtus è ancora più spietata, cortesia di un Tortù dalla faccia davvero cattiva (22 punti e 7 rimbalzi in 16 minuti). All’intervallo lungo è 33-62.

Il secondo tempo del derby salernitano funge da proscenio per i giocatori più giovani che vanno a comporre il roster virtussino: Czumbel, Corvo ed Antonacirispondono presente tanto in fase offensiva quanto in difesa con Battipaglia – trascinata da un’eccellente prova di Benjamin Vietri – che nel terzo quarto realizza appena sette punti a fronte dei trentuno incassati.

Gli ultimi dieci minuti di gioco sono classico garbage time. Allo Zauli il risultato finale è 50-124, il che vuol dire settimo successo consecutivo per la compagine blaugrana alla vigilia degli ultimi due match della regular season che vedranno la Virtus di scena prima tra le mura amiche con la Iul Basket Roma di coach Renato Sabatino ed infine, in un altro testa a testa tutto campano, sul campo della Virtus Pozzuoli.

L’analisi di coach Mario Menduto

«Partita gestita bene dai ragazzi, sapevamo delle difficoltà di Battipaglia ma siamo scesi in campo concentrati e volenterosi di onorare l’impegno. Oggi è stata l’occasione giusta per i ragazzi finora meno impiegati di dimostrare il proprio valore. Abbiamo avuto risposte ancora una volta molto confortanti e, al di là dei quaranta minuti di quest’oggi, il gruppo sta bene ed il lavoro settimanale continua a dare i frutti sperati.

La prossima settimana saremo protagonisti di un altro match importante, l’ultimo delle regular season davanti al nostro pubblico. La Iul Basket Roma è un’ottima squadra e cercherà senz’altro di metterci in difficoltà. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare così come stiamo facendo, tenendo alta la qualità degli allenamenti e restando concentrati nel corso dei quaranta minuti di gioco».

Le dichiarazioni di Lorenzo Tortù

«Poco da dire sul successo di quest’oggi, abbiamo fatto esattamente ciò che dovevamo approcciando con determinazione e chiudendo la sfida con il piglio giusto. Stiamo vivendo un momento molto positivo e la striscia di sette vittorie consecutive è uno stimolo in più per continuare a far bene.

Le ultime due partite di campionato avranno un peso specifico rilevante, abbiamo detto più volte che il nostro obiettivo era cercare di vincerle tutte fino al termine della stagione ed il proposito non cambia di certo a questo punto.

Iul Basket Roma e Virtus Pozzuoli proveranno a renderci la vita difficile, starà a noi farci trovare pronti ed arrivare così al top per l’inizio della postseason».

Il commento di Njegos Visnjic

«Era importante portare a casa altri due punti nel rush finale della stagione regolare, in settimana abbiamo lavorato molto in palestra concentrandoci sui dettagli relativi al nostro gioco e la crescita del gruppo continua senza sosta. Andiamo avanti così, c’è tanta fiducia e consapevolezza dei mezzi a disposizione.

La sfida con la Iul Basket Roma? Sono una squadra ostica, lo hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione. Quel che è certo è che verranno a Salerno per giocare una partita solida, provando a crearci diversi grattacapi. Il nostro obiettivo deve essere quello di rimanere concentrati ed avere il controllo della partita anche nei momenti meno facili da gestire. Vogliamo dare continuità ai risultati importanti che stanno arrivando ancor più perché essi sono accompagnati da uno processo di crescita graduale che ci consente di migliorare notevolmente».

Boxscore

POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE – VIRTUS ARECHI SALERNO 50-124 (12-27 ; 21-35 ; 7-31 ; 10-31)

Polisportiva Battipagliese: Coppa 7, Vietri 12, Volpe 4, Federico 0, Zaccaro 6, Guzzo 2, Di Biase 12, Gallo 0, Marone 2, Del Vacchio 5. Coach: Gibboni.

Virtus Arechi Salerno: Corvo G. 0, Diomede 14, Maggio 14, Sanna 14, Visnjic 15, Duranti 11, Leggio 7, Tortù 22, Antonaci 15, Czumbel 8, Corvo M. 4. Coach: Menduto.