Virtus Arechi, preso il play Roberto Maggio.

La Virtus Arechi Salerno davvero scatenata sul mercato. Ufficiale il terzo acquisto per il sodalizio caro al patron Nello Renzullo, si tratta del play Roberto Maggio classe 1990. Il giocatore napoletano approda alla corte degli Arechi alla caccia dell’ennesima promozione in quattro anni, dopo averla ottenuta prima a Forlì , poi due anni fa con il Cuore Napoli Basket del Presidente Ruggiero e dell’allora DS Pino Corvo. Maggio ha trascorso, da vincente, l’ultima stagione alla Bakery Piacenza Basket squadra militante nel girone A della Lega Nazionale B, dove con la stessa canotta ha conquistato la promozione dopo una fantastica finale contro Montecatini nella quale annientò gli avversari con un repentino 8/11 dalla lunga distanza. In casacca piacentina, per lui, un totale di 137 punti messi a referto, su 453 minuti giocati tra Coppa Italia, Regular Season e griglia Play Off. Queste le prime parole del play napoletano da giocatore blaugrana:

“…..Sono felicissimo di aver firmato a Salerno dove ritrovo il ds Pino Corvo con cui ho un legame particolare e che per me è stato fondamentale nella vittoria promozione con Cuore Napoli. Ho tanta voglia di fare, mi piace il progetto del Presidente Renzullo, della squadra, e di come quest’ultima è stata composta. Ho sentito già il coach Orlando Menduto , e conosco sia di nome che personalmente quasi tutti i ragazzi che giocano a Salerno e soprattutto Manuel Diomede. Siamo carichi e pronti per la nuova stagione che sta per iniziare, speriamo di poter fare meglio dell’anno scorso arrivando a competere fino alla fine per la promozione in A2…..”.

Da parte di tutto lo staff, a Roberto Maggio, l’augurio di una strepitosa stagione nella grande famiglia Virtus !!