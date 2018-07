Virtus Arechi, Paolo Paci altra riconferma, Manuel Diomede primo nuovo arrivo.

Continuano le conferme dello “zoccolo duro” della passata stagione per la Virtus Arechi Salerno di coach Orlando Menduto, che, dunque, affronterà il prossimo campionato di Serie B, potendo contare nuovamente sul prezioso apporto del Centro Paolo Paci, classe 1990, per il secondo anno, appunto, in forze ai blaugrana del Presidente Nello Renzullo. Per lui, lo scorso anno, 471 punti totali a referto, tra Regular Season e Playoff, con una quota minutaggio pari a 1056 primi totali. Nel suo bagaglio le numerose esperienze in A2, dove ha vestito le casacche di Fileni Jesi, Roseto ed Andrea Costa Imola. Per Paolo, quella di Salerno non è la prima esperienza cestistica in terra campana; già nel lontano campionato 2008-2009, infatti, il Centro torinese era in forze alla Fastweb Caserta in Legadue.

“…..Sono veramente contento di essere rimasto a Salerno, perché l’anno scorso mi sono trovato molto bene, sia con la città che con tutta la società, dal Presidente Renzullo a Pino Corvo, che è stato un sesto uomo in campo per i consigli che ci dava. Mi sono trovato molto bene con coach Orlando Menduto a fine stagione, con un bel rapporto fatto di confronto tra le mie e le sue idee, ed è una di quelle persone che fa sempre piacere avere in squadra e dalla propria parte. Sono contento della scelta di riconfermare me, e gli altri compagni dello scorso anno, insieme a loro cercherò di dare continuità ad un progetto iniziato lo scorso anno e che faremo di tutto per trasmettere a tutti senior neo acquistati ed agli under che arriveranno a darci una grossa mano. Il nostro obiettivo è di fare un passo in più rispetto allo scorso anno migliorandoci in campo come squadra, puntando magari ad un obiettivo più importante di quello dell’anno scorso. Per quello che riguarda me, ripeto, sono felicissimo di essere rimasto a Salerno che è stata per me una seconda casa, dove sono stato trattato davvero con il cuore, facendo si che non sentissi i 900 chilometri che mi separano da casa. Mi sto già allenando tantissimo perché l’anno prossimo non voglio lasciare nulla al caso e perché il nostro obiettivo deve essere quello di migliorarci……”

A Paolo Paci gli in bocca al lupo di noi tutti !!

Dopo le conferme dei perni principali della passata stagione, in casa Virtus Arechi Salerno del patron Nello Renzullo arriva anche il primo rinforzo; si tratta del play guardia classe 1990 Manuel Diomede. Manuel è reduce da un’ottima stagione , impreziosita dal raggiungimento dell’obbiettivo playoff con i colori giallo-blù del basket Bisceglie, squadra pugliese militante nel girone C dello scorso campionato di Serie B Nazionale. Diomede arriva alla corte blaugrana con un bagaglio di 435 punti realizzati in 987 minuti giocati con percentuali realizzative del 57% da 2, del 41% dalla linea dei 6,75 e del 79% dalla lunetta.

Queste le sue prime parole a poche settimane dall’inizio della nuova stagione a difesa della canotta salernitana:

“ Sono felicissimo di aver firmato per la compagine della Virtus Arechi, una società molta organizzata con un direttore sportivo molto competente come Pino Corvo ed un progetto molto ambizioso. Per me è un onore aver accettato da cittadino campano in primis e poi sono carico perché il ds sta costruendo una squadra davvero molto competitiva con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile, non vedo l’ora di cominciare!”

A Manuel auguriamo buon lavoro.