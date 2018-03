Virtus Arechi, esonerato il coach Paternoster.

Antonio Paternoster non è più l’allenatore della Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno. La società del presidente Nello Renzullo si è presa qualche ora di riflessione all’indomani della sconfitta casalinga rimediata dai blaugrana contro la Stella Azzurra Roma (che giovedì sera si è imposta al PalaSilvestri di Matierno per 63-79 dopo 40 minuti a senso unico). Poi, al termine di una riunione svoltasi ieri pomeriggio, a malincuore il direttore sportivo Pino Corvo ha comunicato l’esonero all’allenatore potentino.

Antonio Paternoster, che era giunto a Salerno lo scorso 19 di luglio, ha guidato la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno sin dal ritiro estivo e nelle prime 24 gare del campionato di Serie B Old Wild West ha ottenuto 17 vittorie e 7 sconfitte.

La società del presidente Nello Renzullo ringrazia sentitamente Antonio Paternoster per aver accettato in estate l’incarico di allenare una squadra neonata e per il lavoro svolto nell’arco questi sette mesi e gli augura le migliori fortune professionali.

Quanto prima la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno annuncerà il nome del suo nuovo head coach.