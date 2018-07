Virtus Arechi, confermato Gianmarco Leggio.

Ancora una conferma dall’ottimo campionato dello scorso anno; ancora alla coorte di Patron Nello Renzullo l’Ala Gianmarco Leggio, uno che agli avversari fa sentire tutti i suoi 202 centimetri di altezza. Proveniente, lo scorso anno, dalla pluriennale esperienza tra le fila dell’Ambrosia Bisceglie (campionati 2015/2016 e 2016/2017), Gianmarco Leggio vanta anche esperienze in A2, in cui ha vestito le casacche di Enel Brindisi prima e Fileni Jesi poi. Con la maglia blaugrana, lo scorso campionato, il suo apporto è stato determinante per il ben figurare (ed oltre) della neonata compagine del capoluogo salernitano, con 848 minuti complessivi giocati tra regular season e scontri playoff, mettendo a referto – complessivamente – 359 punti.

Le parole di soddisfazione dell’Ala classe 1994:

“….Sono contentissimo per la riconferma e soprattutto per la fiducia che mi è stata data dalla società , e per questo non posso che ringraziare il Presidente Nello Renzullo, il Direttore Pino Corvo e, ovviamente, il coach Orlando Menduto. Lo scorso anno abbiamo creato delle basi da cui quest’anno ripartiremo ancora più forti di prima ed io personalmente non vedo l’ora di cominciare…..”

Ed anche noi, Gianmarco, non vediamo l’ora di rivederti all’opera..in bocca al lupo!!