Virtus Arechi, conferma anche per Sanna.

Per la prossima stagione agonistica, dunque, la Virtus Arechi Salerno di coach Orlando Menduto, continua a scaldare i motori, lavorando incessantemente col solo scopo di allestire un roster che possa essere all’altezza della situazione. Spazio alle riconferme e spazio all’esperienza, dunque, dal momento che Il Direttore Pino Corvo ed il Presidente Nello Renzullo, hanno teso la mano, per il secondo anno consecutivo, a Massimiliano Sanna, il cui contributo per la scorsa cavalcata, è stato determinante. Ala classe 1988, Massimiliano Sanna era giunto lo scorso anno a calcare il parquet del PalaMatierno forte della lunga esperienza maturata tra i gironi Est ed Ovest della A2, rispettivamente in forze a Tortona prima e Bergamo poi, prima di essere corteggiato e conquistato dal sodalizio rossoblu. E lo stesso Max Sanna, ha subito e con entusiasmo, accettato le rinnovate avances dei salernitani.

“….Sinceramente non vedo l’ora di ricominciare dopo l’amaro in bocca che ci ha lasciato gara 5 a San Severo. Sono contento di farlo dall’inizio e sono contento di farlo con coach Orlando Menduto e con i ragazzi che sono stati confermati dalla scorsa stagione. Credo molto negli zoccoli duri e nelle squadre che costruiscono nel tempo i propri successi. Abbiamo la fortuna di imparare da cosa non è andato bene lo scorso anno e lavorare per fare sempre meglio. Sono personalmente molto motivato – ha poi continuato Sanna – nonostante sarà un girone competitivo come non si vedeva da anni. Insomma la speranza é di ripartire dal pubblico di gara 4 a Matierno e continuare ad appassionare la gente sempre di più….”

Da parte di tutti noi gli “in bocca al lupo” a Max Sanna.