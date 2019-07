Universiadi, Regione e ARU potenziano il trasporto pubblico locale per raggiungere i luoghi delle gare.

In occasione degli eventi delle Universiadi la Regione Campania e l’Agenzia Regionale delle Universiadi hanno programmato e finanziato un potenziamento del servizio di TPL per consentire di raggiungere le sedi degli eventi ed il rientro serale.

Si inizia il 3 luglio in occasione della Cerimonia inaugurale al termine della quale gli spettatori potranno usufruire fino alle 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di Trenitalia, che prolungherà fino a quell’ora il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni 15 min sia per Napoli S. Giovanni – Barra che per Pozzuoli; analogo servizio sarà effettuato da Cumana, sulla tratta Montesanto – Mostra (con frequenza ogni 20 min) e Circumflegrea, sulla tratta Montesanto – Pianura (con frequenza ogni 30 min); ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza ogni 15 min).

Nei giorni successivi e fino alla giornata di chiusura saranno potenziati e prolungati i servizi per collegare le sedi degli eventi sportivi nei giorni di effettuazione delle gare:

Stadio S. Paolo – Piscina Scandone -Mostra d’Oltremare – Pala Barbuto: prolungamento dei servizi di Metropolitana di Trenitalia con ultima partenza per Napoli S. Giovanni – Barra ore 23.24 e per Pozzuoli ore 23.34 (https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/universiade-2019.html), di Cumana e Circumflegrea di EAV (https://www.eavsrl.it/web/universiade-servizi-speciali-eav, con le stesse frequenze del giorno 3, analogamente per quanto riguarda ANM

(http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3427&Itemid=197 PalaVesuvio: collegamento bus EAV (https://www.eavsrl.it/web/universiade-servizi-speciali-eav) fino alle ore 23.00 con piazza Garibaldi;

Pala Cercola: collegamento navetta EAV fino alle ore 19,40 dalla stazione di Cercola in coincidenza con i treni della linea EAV Napoli – Ottaviano, successivamente fino alle ore 23.00 bus EAV a/da piazza Garibaldi (https://www.eavsrl.it/web/universiade-servizi-speciali-eav;

Casoria piscina Comunale – stadio S. Mauro: prolungamento alle ore 24.00 della linea A3 del CTP fino a piazza Garibaldi (http://www.ctp.na.it/dettaglinews.asp?ID=896;

Pozzuoli pala Trincone: prolungamento fino alle ore 24.00 della linea P11N di CTP (http://www.ctp.na.it/dettaglinews.asp?ID=896) con transito per Pozzuoli (Linea 2) e proseguimento per Piazzale Tecchio e piazza Garibaldi (via Tangenziale);

Salerno Stadio Arechi: al termine delle gare di calcio saranno prolungati fino alle ore 24.00 i servizi di Trenitalia della Metropolitana di Salerno ( https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/universiade-2019.html) e della linea urbana 5 di Busitalia (http://www.fsbusitaliacampania.it/index.php/offerta/news-in-tempo-reale/887-servizi-straordinari-per-le-universiadi-2019-dal-2-luglio-2019;

Nocera Inferiore stadio S. Francesco – Pala Coscioni: prolungamento fino alle ore 24.00 delle linee extraurbane 3 e 4 di Busitalia (http://www.fsbusitaliacampania.it/index.php/offerta/news-in-tempo-reale/887-servizi-straordinari-per-le-universiadi-2019-dal-2-luglio-2019) di collegamento con Salerno;

Eboli Pala Sele: servizi Curcio autolinee (http://www.autolineecurcio.it/files_utente/2019%20UNIVERSIADI%20preventivo%20corse%20supplementari%20Eboli%20TIMETABLE%20LINK(1).pdfcon collegamenti diurni in coincidenza con i treni in arrivo alla stazione di Eboli, rientro alle ore 22.30 con bus di collegamento con Battipaglia e Salerno;

Avellino Pala Del Mauro: prolungamento fino alle ore 23.00 dei servizi urbani di AIR (https://airmobilitasrl.it/avvisi-al-pubblico/?action=visatto&id=148)

e di collegamento con Mercogliano ed Atripalda;

Ariano Irpino Palazzetto dello Sport: servizi AMU al termine delle gare (http://www.amutrasporti.it/wp-content/uploads/2016/01/Progr.-Universiadi.1.pdf) verso le frazioni di Contrada Scarnecchia e Camporeale ;

Caserta stadio Pinto e Stadio del nuoto: servizi CLP (https://www.clpbus.it/2019/06/25/universiadi-2019/)- prolungamento fino alle ore 22.00 o 24.00 (secondo le esigenze) delle linee urbane di Caserta 101 e 102; istituzione di una navetta tra la stazione ferroviaria ed i due impianti sportivi; intensificazione della linea extraurbana 4 di collegamento con S. Marco Evangelista e S. Nicola la Strada ;

Aversa PalaJacazzi: prolungamento fino alle ore 23.00 della linea M13 di CTP (http://www.ctp.na.it/dettaglinews.asp?ID=896) di collegamento con Napoli (p.zza S. Francesco) e della linea 9 di CLP con Caserta (transito per Marcianise);