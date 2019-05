Tutto pronto per il la II edizione del Campionato Mondiale di Vela per non vedenti, si partte martedì 29 tra Santa Teresa e Masuccio Salernitano.

La vela chiama Salerno. Torna, dal 29 maggio al 2 giugno prossimi, nello spazio acqueo antistante il Lungomare di Salerno tra la spiaggia di S.Teresa e il porto Masuccio Salernitano, la II edizione del Campionato Mondiale di Vela per non vedenti, gare in barca a vela senza accompagnatori.

E’ tutto pronto per la manifestazione, organizzata dall’Azimut Salerno S.c.s.d (Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica), affiliata FIV-CONI, in collaborazione con Homerus Onlus di Vobarno del Garda, patrocinata dal Comune di Salerno, dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, Uff. territoriale di Salerno e dal Coni di Salerno.

Mercoledì 29 maggio l’apertura ufficiale del campionato con 10 equipaggi (due inglesi, uno francese, uno americano e sei italiani) che a bordo delle imbarcazioni sono pronti a percorrere miglia marine.

Dopo il raduno degli atleti, il briefing tecnico, alle ore 10.30, nel corso di una cerimonia ufficiale di apertura, S. E. Monsignor Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno impartirà la benedizione agli atleti. Alle ore 12 è fissato invece l’inizio delle gare con l’imbarco degli atleti dalla postazione fissa del gazebo del Comitato di gara sull’arenile di S. Teresa.

E’ prevista l’assistenza in mare di un natante della Guardia di Finanza, Sezione navale di Salerno, di un natante dei Vigili del Fuoco di Salerno, oltre a quello della Guardia Costiera locale.

La regata è aperta ad equipaggi di due atleti velisti non vedenti o ipovedenti, che si affronteranno con le regole del match-race, cioè scontri diretti tra due equipaggi, fra atleti B1 (ciechi assoluti) e atleti B2 (ipovedenti). Per le regate si adotteranno imbarcazioni a chiglia fissa Meteor, che saranno fornite dall’AO.

Gli skipper in totale autonomia navigheranno “pilotati” dai suoni emessi dalle boe posizionate lungo il percorso. Questa formula, ideata dal progetto Homerus, nato nel 1996 e riconosciuto a livello internazionale, consente ai disabili visivi di condurre una barca a vela in autonomia orientandosi con il vento e con i suoni emessi dalle boe di partenza e di bolina.

Ad ogni singolo equipaggio verrà abbinato un alunno dell’Istituto scolastico “T. Tasso” di Salerno scelto mediante un concorso a tema sulla “diversità”.

Ma il Campionato Mondiale di Vela per non vedenti, non è solo la regata, perché anche per questa seconda edizione, grazie all’impeccabile organizzazione dell’Azimut, presieduta dall’l’avvocato Giovanni Carrella, le vele spiegheranno anche altre iniziative culturali e di divertimento.

La quattro giorni di gare, di rilevanza mondiale calendarizzata dalla FIV rientrante nelle manifestazioni del World Sailing (Ente che organizza l’America’s Cap), sarà anche accompagnata da un programma di sensibilizzazione per la tutela del mare e dell’ambiente, di intrattenimento, a titolo completamente gratuito, per gli atleti, gli ospiti e la cittadinanza.

Venerdì 31 maggio a partire dalle ore 10,00 sull’arenile di Santa Teresa, gli alunni dell’Istituto scolastico “T.Tasso“ di Salerno, in collaborazione con Azimut Salerno , saranno protagonisti dell’iniziativa “Puliamo il nostro mare e il litorale dalla plastica”, una giornata dedicata alla pulizia del nostro mare, della spiaggia e del litorale dalla plastica. Il giorno seguente sabato 1 giugno,invece gli alunni del Liceo artistico “Galizia” di Nocera Inferiore, daranno vita ad una Estemporanea di pittura in tempo reale presso la sede dell’Azimut. E’ prevista anche una lotteria a premi, regolarmente autorizzata dal Monopoli di Stato.

Presso la sede dell’Azimut al Molo Manfredi del Porto di Salerno, tutte le sere alle ore 21,00 sono previsti intrattenimenti per gli atleti e per il pubblico, a titolo gratuito, come da programma.

Testimonial della II edizione del Campionato Mondiale di Vela per non Vedenti, il matematico ipovedente salernitano Michele Mele, che con un progetto pilota ha consentito di far conoscere e, soprattutto, rendere accessibile anche ai disabili la chiesa di Santa Maria de Lama, un gioiello d’epoca longobarda, del centro storico di Salerno.

Mercoledì 29.05.19 – base nautica:

ore 9,00 : raduno e briefing tecnico con gli Atleti;

Incontro con autorità organizzatrice;

ore 10,30: Cerimonia uff.le apertura – benedizione Mons. Luigi Moretti.

ore 12,00 : inizio gare. Imbarco degli atleti dalla postazione fissa (gazebo del Comitato di gara) sull’arenile di S. Teresa.

ore 21,00 : Serata musicale con il complesso “I via Toledo”

Giovedì 30.05.19 – base nautica

ore 10,00-17,00 : gare

ore 21,00 : Proiezione filmato recupero mezzo bellico americano dell’ultimo conflitto mondiale (realizzato dal dr. Volpe).

Venerdì 31.05.19

ore 10,00-17,00 : gare

ore 10,00 – arenile di S.Teresa : Gli alunni dell’Istituto Secondario “T.Tasso” di Salerno,in collaborazione con Azimut Salerno s.c.s.d. daranno corso alla operazione “Puliamo il nostro mare e il litorale dalla plastica” .

ore 21,00 : Musica anni ’60 col complesso di Gaetano Marino.

Sabato 01.06.19 – base nautica:

ore 10,00-17,00 : gare

ore 09,30: Estemporanea di pittura in tempo reale sul tema mare degli allievi del Liceo artistico “Galizia” di Nocera Inferiore e Superiore

ore 21,00 : “Sabato sotto le stelle dell’Azimut”; cena offerta agli atleti partecipanti al campionato mondiale non vedenti.

Domenica 02.06.19– base nautica:

ore 10,00 : Estrazione lotteria.

ore 11,00 : Premiazione vincitori e saluto AA.LL.

ore 13,00 : Buffet. Fine evento.