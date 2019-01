Trofeo ACSI Under The Lights.

Come da programma si è disputata i giorni 29 e 30 dicembre p.v. presso il Campo Comunale “R. Settembrino” di Salerno la Sesta Edizione del Torneo ACSI di Calcio Over 40, Under Lights organizzato dal Comitato Provinciale ACSI di Salerno.

Quest’anno è stato raggiunto l’obiettivo massimo consentito con nove squadre partecipanti di cui ben quattro provenienti da altre regioni, al fine di aggiungere lo scopo turistico a quello sportivo.

Queste le Società, che si sono presentate puntuali e agguerrite all’appuntamento::

1) Vintage Bisceglie – Puglia

2) Team Over 40 Real Vietri – Basilicata

3) Amatori Calcio Venafro – Molise

4) La Fenice F.C. Roma – Lazio

5) Sant’Agnello Over 40 – Sant’Agnello (NA) – Campania

6) Polisportiva Cilentana – Agropoli (SA) – Campania

7) Real Mepa – Salerno – Campania

8) Senza Penzieri – Salerno – Campania

9) Veterani Auletta Over 40

Le squadre sono state suddivise in gironi da tre e il primo giorno hanno disputato le eliminatorie per accedere ai tre gironi finali per l’assegnazione dei posti in classifica. Al girone per i primi tre posti si sono qualificate Sant’Agnello, Real Vietri e Veterani Auletta.

Dopo la vittoria ai rigori dei Veterani Auletta nei confronti del Real Vietri, Sant’agnello ha regolato prima questi ultimi con un secco 3 a 0 e poi i Veterani Auletta per 2 a 0 nella partita finale.

Alla Cerimonia di Premiazione è intervenuto il Presidente del Comitato ACSI, Alfonso L. Venosi, che ha elogiato come sempre il Responsabile Veterani Calcio ACSI, Giuseppe Carotenuto per l’organizzazione sempre perfetta e il Sant’Agnello sempre presente in tutte le Edizioni del Trofeo Under Lights, che ha finalmente e con merito portato a casa il Trofeo per la prima volta. Da registrare la presenza e il sostegno dell’Assessore allo Sport del Comune di Salerno, Avv. Angelo Caramanno, che, non potendosi trattenere fino alla premiazione ha consegnato le targhe ai partecipanti e ha ricevuto la sua dal Responssabile Giuseppe Carotenuto.