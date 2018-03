Trasferta a Trapani per la Givova Scafati.

Con la fiducia e l’entusiasmo scaturito dalla vittoria nel recupero contro la Benacquista Latina, arrivata dopo due sconfitte consecutive, la Givova Scafati si prepara ad affrontare la lunga trasferta che la vedrà impegnata domenica pomeriggio, alle ore 18:00, al PalaIlio, contro il Lighthouse Trapani. La disputa di un ottimo turno di andata ha regalato ai siciliani la qualificazione per la Coppa Italia di categoria, recentemente disputata, e, dopo una leggera flessione dal punto di vista dei risultati, è determinata a proseguire il proprio cammino ai vertici del girone ovest del campionato di serie A2. Tra le mura amiche ha già dimostrato di avere una marcia in più, fornita dal calore del proprio pubblico. Il coach, Ugo Ducarello, è stato assistente di coach Giovanni Perdichizzi in ben due occasioni (all’Orlandina Basket tra Legadue e serie A dal 2004 al 2007; al Basket Barcellona in serie A2 Gold nella stagione 2013/2014) e quindi conosce bene il lavoro dell’allenatore gialloblù ed ha già predisposto tutte le contromisure. Inoltre, la bontà dell’organico isolano la dice lunga sul valore del prossimo avversario della Givova Scafati: Perry è un’ala grande da 15,5 punti e 8,3 rimbalzi di media a gara; Jefferson è un playmaker da 15 punti e 4,4 assist di media; Renzi è un centro da 14,8 punti di media, con il 58% di realizzazione nel tiro da due. A questi tre nomi, si affiancano poi quelli di altri atleti che farebbero le fortune di qualsiasi formazione di categoria, come l’ala piccola Ganeto, le guardie Viglianisi e Mollura, il playmaker di scorta Bossi ed i giovani Testa (guardia) e Simic (centro). Ancora orfana di Sherrod, che sta ultimando il ciclo di terapie riabilitative, la compagine dell’Agro potrà contare su Spizzichini S. (ex di turno) e Stephens, ormai pienamente integrati nell’organico e pronti a fornire il proprio contributo alla causa. Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Affrontiamo una squadra reduce dalla partecipazione alla Coppa Italia, che dobbiamo rispettare, perché in casa è molto temibile, fa leva sul fisico e dispone di atleti molto forti sotto canestro come Renzi e Perry, ma anche sugli esterni sta messa bene, con cestisti del calibro dello statunitense Jefferson. Sarà una battaglia, ma siamo reduci dalla vittoria nel recupero contro Latina, che ci ha permesso di arrivare con maggiore fiducia ed entusiasmo a questa partita. Dobbiamo ripartire dal cuore e dall’energia difensiva sfoderata, ad esempio, nella seconda parte di gara contro Latina, che da sempre è stato il nostro marchio di fabbrica e sarà sicuramente determinante in questa trasferta, contro una squadra così talentuosa». Dichiarazione dell’ala grande Stefano Spizzichini: «E’ stato veloce e facile il mio inserimento a Scafati, in una squadra che esprime un basket molto vicino alle mie caratteristiche, dove si esaltano difesa e contropiede. Ci serviva tornare a vincere, perché con l’assenza di Sherrod si fa fatica, ma contro Latina abbiamo giocato bene, con una buona intensità difensiva ed ora dobbiamo ripeterci a Trapani, dove incontreremo un team che fa del settore lunghi e del gioco in post alto la sua arma principale. Il roster siciliano si compone di elementi forti, come Renzi (pivot di indiscutibili qualità tecniche), Perry, Jefferson (gran tiratore), Ganeto e Mollura, di cui sono un grandissimo estimatore e temo moltissimo. Sarà strano per me tornare a Trapani da avversario, perché ho avuto uno splendido rapporto con chiunque facesse parte dell’organico e dello staff, ma sono felice di tornarci e salutare tutti». Arbitreranno l’incontro i signori Noce Sergio di Latina, Capotorto Gianluca di Palestrina e Mottola Christian di Taranto. La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e mercoledì (ore 15:00).