Trasferta a Corato per la Todis Salerno ’92: sfida insidiosa alla Nuova Matteotti

Coach Forgione: “Voglio più disciplina, mi attendo risposte importanti”

Prima trasferta fuori regione della stagione per la Todis Salerno ’92 che domani – sabato 2 novembre – sarà di scena a Corato contro la Polisportiva Nuova Matteotti. Palla a due alle 18:30 al PalaLosito. I fischietti designati a dirigere l’incontro sono baresi: si tratta dei signori Maurizio Ceo e Alessandro Venezia.

Gara difficile per le granatine, reduci dalla beffarda sconfitta interna rimediata contro il Basket Stabia. Anche le pugliesi, come le ragazze di coach Forgione, sono a quota 2 punti in graduatoria. Nell’ultimo turno, hanno perso il match in casa della Givova Scafati (51-42) e hanno vinto soltanto una volta fuori casa, a Caserta alla prima giornata. Dunque, la Todis troverà di fronte una squadra arrabbiata

“Ci siamo lasciati trasportare dai contorni nell’ultima partita e abbiamo bisogno di voltare radicalmente pagina su questo. – le parole pre-gara di Andrea Forgione – Abbiamo bisogno di più disciplina in campo, specialmente nei momenti cruciali della partita. Andare a giocare a Corato non sarà affatto facile, ma abbiamo assolutamente bisogno di una risposta positiva da parte della squadra. Sono fiducioso, anche dopo aver visto come è andata la settimana”.

Salerno, 1/11/2019

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92