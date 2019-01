Trasferta a Casoria per la Campolongo Hospital RN Salerno per il derby contro la Casport Italia.

Sabato 26 gennaio alle ore 14, a Casoria, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno affronterà la Cesport Italia per la 7a giornata di andata del campionato di pallanuoto di serie A2 maschile.

Una gara che metterà di fronte di fronte due formazioni che si conoscono bene, anche per le numerose amichevoli disputate in estate. Due squadre con ambizioni diverse: i napoletani, neo promossi in A2, sono partiti con l’obiettivo salvezza, e lottano nella parte bassa della classifica; la Rari, invece, con il sogno del salto di categoria.

I ragazzi allenati da coach Iacovelli e dell’ex Saviano hanno totalizzato 4 punti, frutto di una vittoria e di un pareggio, ottenuto quest’ultimo contro il Pescara, formazione che ha imposto il primo stop stagionale alla Rari. Una formazione che gioca comunque bene e che è da non sottovalutare.

Sta bene invece la Rari, reduce dall’importante e netta vittoria ai danni del Latina, consapevole che in questo difficile campionato non si deve lasciare nessun punto per strada.

Contro il Latina ha segnato la sua prima rete in giallorosso, Stefano Mauro si prepara a vivere al meglio questo derby: “È stato il mio gol davanti al nostro pubblico. Sono felice di essermi sbloccato, spero di segnarne ancora e aiutare la squadra”. Sul derby, invece: “Il derby è sempre una partita difficile e noi ci stiamo allenando intensamente. La rosa del Cesport vanta giocatori con grande esperienza e talento, sarà una partita interessante e bella da vedere”.

Non sottovalutare gli avversari, è anche la parola d’ordine di mister Matteo Citro: “Affrontiamo una squadra che ha diversi giocatori di qualità ed esperienza, e che soprattutto in casa può mettere in difficoltà tutti. Dobbiamo essere consapevoli che come ogni sabato ci attende una dura battaglia e che dovremo fare una gara di grande qualità e temperamento per fare risultato”.