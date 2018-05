Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, dal 3 al 10 giugno, presentazione lunedì 28.

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 18.30, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni (Sa), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 29ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 3 al 10 giugno 2018 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore (Sa) e Mercato San Severino (Sa).

Anche quest’anno l’autentica “classica” del panorama calcistico giovanile, organizzata dal Comitato Promotore presieduto da Giovanni Bisogno, sarà caratterizzata da varie sorprese e novità. A partire dalle categorie in gara, salite da 8 a 9, con ben 104 formazioni partecipanti in rappresentanza di 3 Paesi. Addirittura 183 gli incontri in programma negli 8 giorni della kermesse, che si preannuncia anche in quest’edizione come una grande festa del calcio giovanile e dello sport più sano e genuino.

Tutti i dettagli della XXIX edizione, unitamente al nome dell’ennesimo prestigioso testimonial, saranno rivelati in occasione della conferenza stampa, alla quale interverranno:

– Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni;

– Salvatore Gagliano, Presidente del Comitato Regionale Campania LND – FIGC;

– Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno;

– Davide Polito, Presidente della Fondazione Fioravante Polito;

– Carmine D’Alessio, CEO dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company;

– Giovanni Bisogno, Presidente Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”.