Torneo Beach Volley di Cava de’ Tirreni dal 22 al 26 agosto, record di partecipanti.

“Edizione senza precedenti con un numero di partecipanti inaspettato tanto che abbiamo chiuso qualche ora prima le iscrizioni”. Così Giovanni Scarlino, presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni nel corso della conferenza stampa per presentare la 23° edizione del “Torneo Beach Volley di Cava de’ Tirreni”

Il Torneo di Beach Volley di Cava de’ Tirreni si terrà a due passi dal Comune metelliano dal 22 al 26 agosto 2018. Tutto organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Cava, l’evento è stato anticipato da una campagna web e social ideata dallo Studio Associato laRed che ha visto in prima persona il Presidente Scarlino con l’hashtag ironico #mifacciounselfieconscarlino oltre al canonico #csicava. Una serie di video che hanno avuto come effetto un forte richiesta di informazioni e quindi iscrizioni tanto che la presidenza cavese ha optato per la chiusura anticipata delle ammissioni al Torneo.

“164 partecipanti, 45 coppie, 70 incontri di qualificazione e 4 finali”. Questi i numeri mai registrati prima riportati da Giovanni Scarlino che, nel corso dell’incontro con la stampa, ha avuto modo anche di spiegare l’organizzazione dell’evento.

“Partiamo giovedì alle 9:00 fino alle 23:30 di sera con un beve stacco all’ora di pranzo. Questo fino a sabato sera. Domenica mattinata libera anche per eventuali recuperi. In serata invece – ha proseguito Scarlino – le finali: alle 18:00 2×2 femminile; alle 19:00 2×2 maschile. Un’ora dopo alle 20:00 il 2×2 misto ed infine alle 21:00 il 4×4 misto. Premiazioni previste a partire dalla 22:00”.

Nell’edizione 2018 presenti, come detto dal Presidente Scarlino, 164 partecipanti. Folto gruppo proveniente dall’Area Metropolitana di Napoli, in particolar modo da Sorrento. Ed ancora da Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Superiore. Torna la squadra di campani residenti da anni a Torino e due coppie iscritte al 2×2 misto: la prima di Roma e l’altra di Napoli. Presenti anche dei professionisti di B1 e B2 “segno che il livello di quest’anno è davvero rilevante”.

Presente alla conferenza stampa Enrico Polichetti, Vicesindaco di Cava de’ Tirreni nonché Assessore allo Sport: “Spero che tutte le novità di quest’anno del Torneo di Beach Volley possano rendere ancora più unica la nostra Città. Sono molto orgoglioso di questa manifestazione perché, a differenza di altre realtà cittadine, a Cava non solo si raggiungono numeri record con la 23°edizione, ma crescono ancora come numero di iscrizioni”.

Gradito ospite anche Salvatore Maturo, componente della Direzione tecnica nazionale del Centro Sportivo Italiano. Intervenuta anche Lorena Iuliano, presidente del Consiglio Comunale cavese, per un saluto istituzionale.