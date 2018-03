Torna Rowing Tigether, il meeting di canottaggio sul Lungomare Trieste, dal 28 aprile al 1 maggio.

Mancano poco più di due mesi all’avvio di ‘Rowing Together-Città di Salerno, evento previsto sul Lungomare Trieste della città campana dal 28 aprile al 1 maggio.

Sono previsti quattro giorni per 40 competizioni, due sport, tre categorie, 20 circoli, 30 equipaggi canottaggio, 270 atleti master canottaggio, 10 equipaggi Dragon Boat, 180 atleti master canoa, 20 atleti Special Olympics. Numeri che testimoniano l’interesse per una autentica festa dello sport, giunta alla sua quarta edizione, nata dalla collaborazione tra la Happening Sport di Antonio Ricciardi e lo storico Circolo Canottieri Irno, padrone di casa, con l’ausilio di altre realtà, sportive e non.

La manifestazione di Salerno intende promuovere anche i valori etici che lo sport veicola, come solidarietà, inclusione, integrazione. E lo fa aprendo le sue competizioni a tutti ed è motivo di orgoglio la presenza del Gruppo Special Olympics, atleti con disabilità mentali che attraverso lo sport migliorano la qualità della loro vita quotidiana. (ANSA)