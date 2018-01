Torna in campo l’Alma Salerno in trasferta a Conversano.

Dopo il turno di riposo, l’Alma Salerno è pronta a tornare in campo e a ricominciare la sua marcia.

Nella tredicesima giornata del girone G del campionato di serie B di calcio a 5, la compagine salernitana sarà chiamata ad affrontare l’esame Azzurri Conversano. La squadra pugliese è ultima in classifica ma, proprio la scorsa settimana, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale battendo il Caserta Futsal per 11 a 7. La gara si disputerà alle ore 16, presso il palazzetto dello sport di Conversano.

Un impegno che, in casa Alma, non è certamente sottovalutato, anche alla luce delle diverse defezioni che, nel corso di questi giorni, hanno interessato la rosa: restano indisponibili Galiñanes – infortunato – e Spisso – influenzato –, mentre ha recuperato dagli acciacchi di stagione Ryo. Da valutare anche la condizione di Salas, anch’egli alle prese con la febbre. Renè Villalba, dopo lo stop rimediato nel corso della partita di Coppa contro la Sandro Abate, scalpita per tornare in campo ma la decisione definitiva sarà assunta dopo un confronto con il tecnico.

L’Alma Salerno affronterà il Conversano con l’obiettivo, ovviamente, di vincere al fine di tenere il passo dell’accoppiata che guida la classifica del girone, composta da Sandro Abate e Marigliano, le quali sono uscite entrambe vincitrici dai rispettivi impegni contro Aliano e Bernalda. Le due squadre sono, ora, a 33 punti in classifica, seguite ancora dalla squadra granata che – con una partita in meno – ha 25 punti. Un bottino da rimpinguare anche alla luce del ritorno di Lausdomini e Fuorigrotta che inseguono con 23 e 22 punti.