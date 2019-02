Todis Salerno, sconfitta in casa contro Ariano.

Sconfitta casalinga per la Todis Salerno che resta sul fondo della classifica alla prima giornata della fase a orologio. La compagine di coach Giannattasio, bisognosa di punti salvezza, cade contro la più quotata Farmacie del Tricolle Ariano Irpino col punteggio di 39-55.

LA PARTITA. Quintetto pesante per le granatine con Torruella, Manolova, Giulivo, Cragnolino e Dalila Di Donato dall’inizio. Gara fin da subito tesa: la sblocca Cossa, pareggia Cragnolino e per 4’ saranno gli unici hurrà. Poi la gara si accende, Ariano mette la freccia (4-9) in due minuti, Salerno si rifà sotto a 2’ dal primo intervallo con una tripla di Manolova, imitata da Torruella per il 10-11 dell’ultimo minuto del quarto. Ancora l’argentina per il sorpasso, poi due liberi di Scibelli fanno il primo parziale (12-13). Al rientro, subito le ospiti a segno con Scibelli. Tra lei e capitan Di Donato la lotta sotto canestro è serrata. Per 3’ nessuno buca la retina, poi Sanchez inizia l’allungo di Ariano fino al +10 di metà quarto (12-22) che diventa +15 a 2’ dall’intervallo lungo (15-30). Salerno attacca senza convinzione, le ospiti si difendono bene e attaccano con cinismo. I soli 3 punti di Cragnolino e il libero di Giulivo nel periodo sono una miseria per la Todis che becca una parziale di 4-20 per il 16-33 del 20’. Un blackout che si rivelerà decisivo. Al rientro, subito 5 punti firmati Dionea Di Donato per Salerno, Ariano risponde con Sanchez e Cossa (21-42) e spegne le velleità di rimonta delle padrone di casa. Alla mezzora sarà 26-44. L’ultimo quarto inizia con Giulivo a segno ma Salerno non affonda il colpo. Le ospiti restano senza Scibelli con 6 e mezzo ancora da giocare (out per 5 falli). Timidamente la Todis rosicchia qualcosa e pecca nei momenti in cui potrebbe clamorosamente riaprire la gara: il finale è di 39-55.

“Dopo il primo quarto ero positivo, avevo visto una squadra che lottava e si difendeva bene, facendo qualcosa di buono anche in attacco. Non so spiegarmi il calo successivo – ha commentato coahc Giannattasio a fine gara – Secondo me Ariano è la squadra più forte del campionato e ci può stare la sconfitta sulla carta, ma dispiace non aver lottato. Torruella e Cragnolino? Per loro non era facile, vengono da una pallacanestro diversa, la play non parla la nostra lingua. Devono lavorare più delle altre. Per me nulla è perduto, abbiamo altre cinque finali, bisogna tornare in palestra martedì con la testa giusta”.

TABELLINO – TODIS SALERNO ’92-FARMACIE DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO 39-55 (12-13; 16-33; 26-44)

SALERNO: Torruella 14, Cenerini ne, Fumo, Da. Di Donato, Ledda, Cragnolino 7, Martella ne, Giulivo 7, D. Paradisi ne, Di. Di Donato 7, Manolova 4, Scolpini ne. All: Giannattasio.

ARIANO: Engeln 2, Orchi 5, Cossa 14, Porcu, Cozzolino 2, Di Donato, Russo, Ottaviani 1, Scibelli 10, Sanchez 17, Pastore 2, Cifaldi. All: Paparo.

Arbitri: Sacco di Salerno, Del Gaudio di Massa di Somma

NOTE. Uscita per 5 falli Scibelli (A)