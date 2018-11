Todis Salerno, impegno in trasferta a Marigliano.

Un avvio di campionato inaspettato per la Todis Salerno Basket ’92, desolatamente sul fondo della classifica del campionato di Serie B femminile senza punti dopo le prime tre giornate. Tra un pizzico di ingenuità, qualche errore e tanta sfortuna, soprattutto in occasione dell’ultimo match con l’Olimpia Capri, la compagine di coach Dello Iacono si è trovata a riflettere a lungo in questa settimana. Tutto il gruppo è chiamato a un’inversione di tendenza domenica 11 novembre nella trasferta di Marigliano contro la neopromossa NewCap, attualmente a quota 2 in classifica. Palla a due alle 19 al PalaNapolitano per cercare di incamerare i primi punti stagionali e dare uno schiaffo alla crisi. Il match sarà diretto da Simone Argenio di Mercogliano e Fabio Petrillo di Avellino.

“Contro Capri abbiamo fatto un’ottima partita a livello difensivo – il pensiero di Iva Cigic, una delle giocatrici più esperte del roster – Avremmo avuto solo bisogno di un pizzico di fortuna in più per vincere. In settimana ci siamo allenate duramente per ben figurare nel prossimo impegno. Siamo una squadra nuova ma dobbiamo essere pronte a tutto, stiamo ancora aspettando la vittoria ma sono certa che, lavorando sodo, tutto verrà di conseguenza. Siamo pronte a metterci il cuore”.

GIOVANILI. Trasferta a Marigliano anche per la compagine U18 allenata da Nicola Gagliardi (il 15 novembre alle 16:45), dopo la convincente affermazione dello scorso turno contro il Basket Stabia B (83-54). Granatine in testa a punteggio pieno dopo tre giornate a braccetto con Battipaglia. Esordio ok anche per l’U20 contro Scafati e per l’U16 di coach Pignata (75-40) contro Battipaglia B.