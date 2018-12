Todis Salerno Basket 92, trasferta a Castellammare.

Inizia il girone di ritorno per la Todis Salerno basket 92 che domani sera – sabato 8 dicembre – farà visita alla Banca Stabiese presso la tendostruttura del liceo Severi di Castellammare. Palla a due alle 19 per la squadra di coach Giannattasio, chiamata ad uscire… Immacolata dal difficile campo stabiese. Di Donato e compagne vogliono invertire la rotta: la classifica le vede ultime con soli due punti conquistati al giro di boa (quattro in meno delle prossime avversarie). Dirigeranno l’incontro i signori Armando Ciano di San Sebastiano al Vesuvio e Giacomo Madonna di Napoli.

All’andata al PalaSilvestri contro le stabiesi finì 61-66 al termine di un match equilibrato e perso solo nei secondi finali. Stesso dicasi per l’ultima gara giocata in ordine cronologico dalla Todis, sconfitta lo scorso weekend 53-54 tra le mura amiche per mano della Polisportiva Battipagliese. Il team di Angela Somma, per giunta, dovrà anche rituffarsi alla svelta sul mercato: da inizio settimana, infatti, la guardia croata Iva Cigic ha salutato la compagnia ed è tornata in patria per motivi personali.

“Quando si perde di un punto, vuol dire che sono stati commessi piccoli errori nell’arco della partita. Li abbiamo pagati a caro prezzo – spiega coach Giannattasio, tornando sul ko contro le battipagliesi – I dettagli fanno la differenza, quando nel momento decisivo vai a forzare passaggi, sbagli qualche tiro o non fai tagliafuori, vai poi a scontrarti con il cinismo della pallacanestro che ti punisce. Sono amareggiato, non arrabbiato. Abbiamo perso un’occasione, a tratti abbiamo dato spettacolo: ci manca continuità perché giochiamo bene per 2-3 minuti e poi stacchiamo la spina. A Castellammare non dovremo ripetere questi errori e stare molto attenti anche alla fisicità delle avversarie, consapevoli di dover scendere in campo con la voglia di lottare per portare a casa la vittoria”.