Todis Salerno Basket 92, inizia la fase ad orologio, gara interna contro Ariano irpino.

Inizia la missione salvezza, stavolta si fa sul serio. Non sono ammessi cali di concentrazione in casa Todis Salerno Basket ’92: domani sera – sabato 23 febbraio – prenderà il via la fase a orologio del campionato di Serie B femminile, con le granatine che ospiteranno Le Farmacie del Tricolle Ariano Irpino. Palla a due alle 19:30 al PalaSilvestri, ingresso gratuito, come di consueto. Mauro Sacco di Salerno e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma sono gli arbitri designati per l’incontro.

C’è il transfert per Lucila Cragnolino, ultimo acquisto del team di patron Somma, che potrà dunque essere utilizzata da coach Giannattasio. L’altra argentina, Torruella, ha già avuto modo di esordire la scorsa settimana in Coppa Campania. “Per fortuna siamo riusciti a prendere due ragazze nuove che ci daranno una grande mano – afferma l’allenatore – Si tratta di due giocatrici di ottimo spessore, sono con noi da una settimana ma hanno già mostrato le loro caratteristiche. Ci daranno una grande mano, andremo incontro a sei finali. Ariano è una delle due squadre più forti del campionato ma adesso non dobbiamo fare calcoli, non possiamo pensare a chi affrontiamo ma dobbiamo badare a noi stessi. Stiamo lavorando bene e anche la vittoria di sabato in coppa contro Marigliano ci ha dato un pizzico di fiducia in più. Il fattore campo sarà molto importante. Speriamo di riempire il PalaSilvestri, quando andiamo fuori troviamo sempre ambiente caldo e c’è bisogno di fare altrettanto: per le ragazze sarebbe importante, darebbe una carica in più anche in caso di errori, perché comunque una squadra molto giovane”.