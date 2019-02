Todis Salerno Basket ’92, colpo argentino: ecco Josefina Torruella Garcia.

Un acquisto di spessore per rinforzare la Todis Salerno Basket ’92 in vista della fase a orologio del campionato di Serie B che vedrà il sodalizio di patron Somma impegnato nella lotta per non retrocedere.

Dall’Argentina arriva infatti Josefina Torruella Garcia, playmaker classe 1999 con passaporto spagnolo, che proviene dal massimo campionato del suo paese, dove ha giocato fino a fine 2018 con l’Ameghino de Villa Maria di Cordoba. Torruella vanta anche esperienze con le nazionali giovanili dell’albiceleste, tra cui l’apparizione in Coppa del Mondo 3×3 U18 in Francia. Nella precedente edizione, in Cina, aveva conquistato la medaglia d’argento nelle abilità individuali.

“Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore e dare il mio contributo alla squadra”, le prime parole di Torruella che arriverà in Italia nel fine settimana. Ha firmato un accordo fino a fine stagione con opzione per la prossima. L’operazione è stata condotta dal presidente Angela Somma in prima persona e servirà per rinforzare l’organico a disposizione di coach Giannattasio in vista della fase a orologio: sabato alle 16 l’ultima di regular season al PalaZauli contro la capolista MiniBasket Battipaglia, poi la seconda fase che vedrà la Todis in campo in altre sei occasioni, in gare secche, per mirare alla permanenza in Serie B. Ma dopo Torruella, il mercato di riparazione potrebbe portare anche ulteriori innesti alla corte di Giannattasio.