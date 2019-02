Todis Salerno Basket 92 alla Final 4 di Coppa Campania.

La Todis Salerno Basket ’92 approda alle final four di Coppa Campania, trofeo di cui è detentrice, dopo aver battuto 69-61 la NewCap Marigliano: gara intensa e sofferta al PalaSilvestri, è servito un tempo supplementare per sbarazzarsi delle avversarie, visto che i 40’ regolamentari si erano chiusi sul 57 pari.

Coach Giannattasio, orfano delle sorelle Dalila e Dionea Di Donato, ha impiegato per la prima volta l’argentina Torruella; per la connazionale Cragnolino, invece, si attende ancora il transfert che la renderà disponibile sabato, in occasione della prima giornata della fase a orologio. Contro Marigliano la Todis ha offerto una discreta prestazione, anche se non sono mancate amnesie: le ospiti hanno tenuto sempre il muso leggermente avanti nei parziali e “rischiato” di allungare all’inizio dell’ultimo quarto, quando in 3’ le granatine hanno subito un break di 0-9 che ha portato Marigliano avanti sul 41-52. Salerno non ha mollato, grazie anche alle buone prove di Giulivo e Manolova (rispettivamente 21 e 19 punti finali), recuperando fino al 52-53 a 3’ dal termine: la bomba di Torruella ha portato al sorpasso (55-53) e ad un +2 mantenuto strenuamente fino a 7 secondi dalla fine (57-55) con possesso a sfavore… perso però a vantaggio del canestro ospite sulla sirena. Nel tempo supplementare, tuttavia, la Todis Salerno non si è scoraggiata ed ha fatto valere la sua buona condizione atletica, dominando e legittimando il passaggio alla fase finale della competizione, in programma tra due mesi.

Da questa settimana si inizia a pensare alla missione salvezza della fase a orologio. La Fip Campania, infatti, ha diramato il calendario: la Todis Salerno disputerà altre sei partite, a partire da sabato 23 febbraio in casa contro Le Farmacie del Tricolle Ariano Irpino. Seguiranno la trasferta sul parquet della Givova Ladies Scafati (2 marzo), la sfida interna all’Olimpia Capri (9 marzo), il match sul campo della Banca Stabiese Castellammare (16 marzo), quello casalingo contro la Pol. Battipagliese (23 marzo), per chiudere con la trasferta di Marigliano del 6 aprile.

Il minibasket. Dopo l’inaugurazione della ristrutturata palestra Buccellato presso il Convitto Nazionale Torquato Tasso, il Salerno Basket ’92 ha dato il via ai corsi di minibasket, in ossequio al proficuo rapporto di collaborazione nato con l’istituto. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì (dalle 16 alle 19) la società di patron Somma scenderà in campo con i più piccini e le più piccine per l’avviamento alla pallacanestro. Per info 3383732886.

TABELLINO – TODIS SALERNO ’92-NEWCAP MARIGLIANO 69-61 d1ts (12-16; 27-29; 41-43; 57-57)

SALERNO: Torruella 8, Paradisi G. ne, Zacà ne, Cenerini 5, Fumo 2, Ledda, Martella 2, Giulivo 21, Paradisi D. 3, Manolova 19, Scolpini ne. All: Giannattasio.

MARIGLIANO: Minadeo 3, Di Cunzolo 4, Esposito R. 13, Durevole ne, Iorio 3, Gerundo 2, Gammella ne, Esposito S. ne, Coppola ne, Merola 13, Ugon 6. All: Caruso.

Arbitri: Mogavero di Bellizzi e Picardo di Baronissi