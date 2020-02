Todis, niente Caserta: FIP blocca gare del weekend dopo ordinanza regionale. Presa Arianna Iuliano.

Un rinforzo di spessore e una pausa… forzata. La Todis Salerno Basket ’92 non scenderà in campo sabato pomeriggio – 29 febbraio – sul parquet della JuveCaserta Academy per l’ultima giornata della regular season. La Fip Campania ha infatti diramato un comunicato con cui annuncia la sospensione di tutte le partite ufficiali su tutto il territorio regionale fino al 1 marzo compreso. La decisione del presidente regionale, Manfredo Fucile, è figlia dell’ordinanza “di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire gli interventi di disinfestazione straordinaria” emessa ieri dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Probabile che le date degli impegni successivi (playoff compresi) possano slittare di una settimana, anche se al momento non ci sono ancora dettagli in tal senso.

Le atlete guidate da Aldo Russo non si fermano e proseguono gli allenamenti. Patron Angela Somma ha deciso di mettere un’altra importante pedina a disposizione dell’allenatore, in vista del primo turno dei playoff che le granatine, già certe del sesto posto, disputeranno contro la Lowengrube Taranto nella post season. Si tratta di Arianna Iuliano, guardia classe 1996 originaria di San Giorgio a Cremano che torna a giocare in Campania, dov’era cresciuta nelle file della Dike Napoli. Ha giocato per le partenopee fino al 2016, trovando anche l’esordio in A2. Poi, le esperienze in B a Savona, Capri e infine Catania con la Rainbow, sua ultima squadra. “Mi sono già ambientata bene, le mie nuove compagne sono state subito carinissime ed coach Russo è molto bravo, ho seguito l’ultima partita e ho visto una squadra pronta, aggressiva e vogliosa. Non vedo l’ora anch’io di entrare in campo e aiutare le ragazze: ho ricominciato dopo un periodo di stop per infortunio, spero di dare il massimo fin da subito e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”, le prime parole della neo granatina.