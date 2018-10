Todis, a Caserta un’altra sconfitta.

Sconfitta senza appello in casa della JuveCaserta Academy per la Todis Salerno Basket ’92 che decide di scomparire dal campo nella seconda metà di partita. A Casagiove ieri pomeriggio il finale è stato di 72-44 per le pantere casertane, con il determinante parziale di 24-4 nel terzo periodo che ha letteralmente mezzo fuori gioco le granatine, rimaste in partita fino all’intervallo lungo (34-30). In doppia cifra solo Manolova (10), per il resto un passo indietro rispetto alle cose comunque positive fatte intravedere alla prima giornata contro Stabia.

Seconda sconfitta in altrettante partite, ci sarà da lavorare per coach Dello Iacono in vista del prossimo incontro in casa contro l’Olimpia Capri. Si aspettava un avvio di stagione decisamente diverso patron Angela Somma. “Sono molto delusa, cercheremo di capire qual è il problema e per questo terrò in prima persona tutte a rapporto alla ripresa. Così non si può continuare, ieri la squadra in campo non ha reagito minimamente allo svantaggio. Vero è che il roster è giovane ma abbiamo investito su prospetti importanti che non stanno rendendo come potrebbero. Bisogna trovare la giusta soluzione, perché abbiamo preso schiaffi, sportivamente parlando, che la società non vuole prendere in questo modo. Abbiamo perso contro squadre che erano ampiamente alla nostra portata, giocando senza mordente. Questo non va bene”, le dure affermazioni del massimo dirigente salernitano. Domani pomeriggio Di Donato e compagne si ritroveranno al PalaSilvestri per analizzare le cause della sconfitta con lo staff tecnico e societario: l’obiettivo è far quadrato e venir fuori dalla prima, inaspettata mini crisi.

TABELLINO – JUVECASERTA ACADEMY-TODIS SALERNO 72-44 (15-13; 34-30; 58-34)

SALERNO: Cigic 4, Giulivo 4, Paradisi D. 4, Scolpini 2, Paradisi G. 2, Di Donato 9, Cenerini 2, Ledda 5, Manolova 10, Martella, Zacà, Fumo. All: Dello Iacono.

Arbitri: Santoro di Caserta-Mezzacapo di Maddaloni