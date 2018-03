TGroup Arechi, trasferta a Palermo per trovare continuità.

Obiettivo continuità!

E’ questo il motto in casa Tgroup Arechi alla vigilia del match in terra siciliana contro il Te.LiMar Palermo. L’entusiasmante successo conseguito nelle battute finali di gara contro la Waterpolo Bari, ha riacceso l’entusiasmo e migliorato sensibilmente la classifica ma ciò non può bastare per sentirsi al riparo da eventuali rischi derivanti da una zona play-out ancora tremendamente vicina. Occorre un successo, o quantomeno un risultato positivo, per dare un ulteriore segnale di svolta in questo inizio di girone di ritorno, e per guardare con maggiore serenità ad una seconda parte di stagione molto impegnativa dovendo la Tgroup Arechi affrontare diverse compagini in lotta per l’accesso ai primi quattro posti in graduatoria. Ecco, quindi, che il Te.Li. Mar Palermo, che avversario facile non è, può diventare una tappa importante nell’ottica di crescita di Busà e compagni.

Uno snodo significativo sia per mantenere alto il morale dopo un avvio difficile, nonché in termini di classifica, atteso che la compagine siciliana è attualmente terz’ultima con undici punti, e vorrà senz’altro scalzare in classifica una sua diretta concorrente che la precede in classifica. Due sole lunghezze, quindi, separano le due compagini, il match che si disputerà sabato, alle ore 14:00, avrà grossomodo gli stessi contenuti di quelli contro la Waterpolo Bari: dentro o fuori. Al riguardo, mister Milic potrà contare sull’intera rosa a disposizione, compreso Roberto Busà che ha smaltito il lieve acciacco fisico che lo ha costretto al forfait sette giorni fa.