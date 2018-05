Tgroup Arechi, solo pari contro il Cesport.

Il cuore non basta alla Tgroup Arechi per superare la Ce.sport . La compagine allenata da Milic sfornisce una prestazione grintosa e tenace facendosi, tuttavia, raggiungere dagli avversari in un finale rocambolesco che l’ha vista avanti sino al 6-3 a quattro minuti dal fischio di sirena. Una beffa tremenda determinata da due gravissime ingenuità commessa da Giordano e Gianluca Esposito autori di due brutalità nel momento clou dell’incontro che ha consentito alla Ce.Sport di trovarsi con l’uomo in più e di tirare, al contempo, due penalty a distanza di un minuto l’uno dall’altro. Fortuna che un giovanissimo, probabilmente il meno esperto del gruppo, Gaetano Panza, abbia neutralizzato la seconda conclusione dai cinque metri di Femiano consentendo quantomeno alla Tgroup Arechi di portare a casa almeno un pareggio.

Troppo poco attesa la prestazione offerta e l’importanza che avrebbe avuto un successo alla luce della classifica attuale. Con il pareggio ottenuto quest’oggi, infatti, la compagine biancoblu’ rimane al penultimo posto in classifica allungando di un punto dal Bari che attualmente è fanalino di coda con quindici punti, ma dovrà subire le inevitabili decisioni del giudice sportivo che sanzionerà sia Giordano che G. Esposito.

Decisamente duro a fine gara il tecnico Milic:”Fino ad un certo punto abbiamo fornito una buona prestazione, dopodiché, abbiamo rovinato tutto commettendo delle stupidaggini nel finale. Purtroppo se sul 6-5 a nostro favore commettiamo due brutalità, vuol dire che è soltanto stupidità. E ciò è inaccettabile soprattutto perché fatti da un capitano e da un atleta già esperto – prosegue Milic.- Certamente, prenderò provvedimenti nei loro confronti, hanno danneggiato tutta la squadra, non so se ne faranno ancora parte.”

Quanto alla classifica:”questi tre punti ci sarebbero serviti molto. Non do alcuna colpa agli arbitri, gli errori sono soltanto nostri. Panza? Complimenti per la sua prestazione. E’ giovanissimo, appena 15enne ma gioca come se ne avesse 25. purtroppo non lo aiutiamo molto. Bene anche Lobov in difesa.”

Tgroup Arechi – Ce.Sport 6- 6 ( Parziali: 2-2, 1-0, 2-1, 1-3)

Tgroup Arechi: Panza, Sanges, Giordano, Esposito, Pasca, C. Esposito, Apicella, Iannicelli M. Lobov, De Rosa, Baldi, Massa, L. Spinelli. All: Milic

Reti: Sanges 1, G. Esposito 1, Pasca 1, Massa 2, C.Esposito 1