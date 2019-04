Tgroup Arechi in trasferta a Pescara.

Un altro scoglio da superare, classifica alla mano forse anche più ostico rispetto ad una settimana fa per la Tgroup Arechi, e porta il nome di Pescara Nuoto e Pallanuoto, attualmente al quarto posto in graduatoria, ultima piazza nobile per l’accesso in zona playoff.

Appuntamento in Abruzzo per le ore 17:30 di sabato. Match complicato contro una la seconda compagine che ha fatto registrare le minori sconfitte in campionato, appena tre, con centoventuno reti all’attivo e centosette subite.

Tra quelle di testa, il Pescara è quella che segno meno, ma allo stesso tempo dispone della seconda migliore difesa del torneo. Un avversario solido, quindi, composto da elementi di ottimo spessore come il giovane Calcaterra, figlio d’arte, e tra l’altro da affrontare a casa sua dove ha battuto avversarie dal calibro di Rari Nantes Salerno e Te.Li.Mar Palermo, rispettivamente capolista e vice del girone.

Un match in cui c’è apparentemente poco da perdere per la Tgroup Arechi, reduce dall’inaspettato ma meritato successo di Roma, che le ha consentito di staccarsi dalla zona playout.

D’altronde, i progressi evidenziati dal team allenato da Pesci erano evidenti da diverse partite. Un pizzico di sfortuna, abbinato a qualche errore nei momenti topici di gara, non gli aveva consentito di raccogliere quanto avrebbe meritato. Morale a mille, libera mentalmente ma non per questo sparring in partner del Pescara, la Tgroup Arechi si prepara a questo match con la consapevolezza di potersela giocare sino all’ultimo quarto di gioco. Con la sfrontatezza dei suoi giovani, e l’esperienza di elementi dal calibro di Bencivenga, Mattiello, Siani e Massa. Il giusto mix per tirarsi definitamente fuori dalla parte bassa della classifica.

Lunedì 8 Aprile, alle ore 11:00 presso il Circolo Didattico Medaglie d’oro in Salerno, si terrà un importante evento organizzato dall’Associazione “Orizzonti Futuri” in collaborazione con il “Club Colosseo Granata”. Finalità dello stesso è la realizzazione del progetto “LeggiAmo in Bibliotec@” volto a finanziare le spese necessarie agli acquisti di arredi e strumentazioni informatiche necessarie per l’allestimento di una biblioteca informatica.

Ospite dell’evento anche la Tgroup Arechi, insieme alla U.S. Salernitana ed alla Virtus Arechi Salerno.