Tgroup Arechi in casa dell’Acquachiara.

Coraggio Tgroup Arechi!

Reduce dall’ottima prestazione fornita nel derby contro la R.N. Salerno, la compagine allenata da Nando Pesci rimane in Campania per affrontare in trasferta l’Acquachiara, che la precede di appena quattro punti in classifica.

Un altro derby, insomma, ma soprattutto un impegno probante per gli invicti chiamati ad offrire una continuità di prestazioni, necessaria per tirarsi quanto prima dalla zona pericolante della classifica.

Appuntamento per le ore 17:00 di sabato per verificare lo stato di crescita del gruppo allenato da mister Pesci.

“Prima del match contro la R.N. Salerno avevo avuto il tempo di far sostenere soltanto due allenamenti alla squadra, ciò nonostante, mi sono subito accorto di una carenza sul piano della preparazione che andava sistemata. I ragazzi hanno risposto abbastanza bene, basti pensare che sino al terzo tempo abbiamo giocato alla pari contro la capolista. Un match, chiaramente, che non può essere considerato come quello chiave di un torneo. Ora occorre mantenere abnegazione, non soltanto in partita ma anche in allenamento durante la settimana.” Così mister Pesci nel consueto pre-partita.

“Domani mi aspetto una feroce determinazione ed una capacità emozionale forte per affrontare le partite. Abbiamo effettuato allenamenti importanti in settimana. Mi aspetto che i ragazzi scendano in acqua con la stessa determinazione di sabato scorso, e che recepiscano alcune scelte sul gioco. Fondamentale sarà la disciplina, senza di essa non si va da nessuna parte.”