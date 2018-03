Tgroup Arechi corsara a Palermo.

Sontuosa vittoria per la Tgroup Arechi che supera in trasferta il Te.Li.Mar Palermo con il punteggio di 7-12 (Parziali: 1-4, 3-4, 2-1, 1-3) e si riporta nella pancia della classifica, con un discreto margine di vantaggio rispetto alla zona play-out. Grande prova di carattere e di maturità da parte di Lobov e compagni, scesi in acqua con la stessa feroce determinazione offerta sabato scorso contro la Waterpolo Bari, al fine di espugnare la seppur ostica Piscina siciliana. Difatti, il primo quarto, chiusosi sul 4-1 in favore della Tgroup Arechi ha indirizzato immediatamente il match in favore della compagine allenata da Milic. Una doppietta di Pasca, miglior marcatore dell’incontro, ha aperto subito le danze dando subito l’idea di una Tgroup Arechi determinata a non lasciare nulla di intentato ma di provare a conquistare l’intera posta in palio. Il giovanissimo Luciano Spinelli cala il tris solo parzialmente ridotto da una marcatura di Lo Cascio. Ci pensa poi Lobov a completare il capolavoro chiudendo il poker in superiorità numerica.

Sulla stessa falsariga del primo, anche il secondo parziale con il Palermo legittimamente più aggressivo e pericoloso dinanzi a Busà. I padroni di casa partono bene riducendo il passivo sino a portarsi sul 4-5 in virtù delle reti di De Caro, Fabiano e Geloso. Tuttavia, la Tgroup Arechi non si scompone, regge l’urto, e con Massa, due reti per lui, e Baldi chiude sull’8-4 riportandosi a distanza di sicurezza.

Terzo tempo meno emozionante, la stanchezza accumulata si fa sentire sulle braccia degli atleti delle due compagini. Il Te.Li.Mar Palermo riesce a sfruttare due superiorità numeriche per ridurre il passivo con Giliberti e Lo Cascio, seguita poi dalla rete di uno scatenato Pasca.

Come un diesel, la Tgroup Arechi ritorna preopotentemente in auge nell’ultima frazione dove, anziché gestire il risultato, riesce addirittura ad arrotondarlo in virtù delle reti di Giordano, Esposito e Massa. Il TE.li.Mar può soltanto accorciare con Fabiano, ma è troppo poco, e soprattutto troppo tardi. Con merito la Tgroup Arechi strappa una vittoria importantissima contro un avversario alla vigilia temibile ma quest’oggi ha incontrato più di una difficoltà contro una compagine vogliosa e desiderosa di allontanarsi dalla bassa classifica qual è quella allenata da Milic.

Te.li Mar. Palermo – Tgroup Arechi 7 – 12 ( Parziali: 1-4, 3-4, 2-1, 1-3)

Tgroup Arechi: Busà, Spinelli L., Giordano, Esposito G., Pasca, C. Esposito, D’Angelo, Iannicelli, Lobov, Busà, Baldi, Massa, Panza, All: Milic

Marcatori: Pasca 4, Massa 3, Spinelli 1, Giordano 1, Esposito 1, Lobov 1, Baldi 1.

Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar 4/9, TGROUP Arechi 3/5. Spettatori 200 circa