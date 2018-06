Tgroup Arechi, contro Chiavari nei playout per giocarsi la salvezza.

Si riparte!

Chiusa la stagione regolare al penultimo posto in classifica, la Tgroup Arechi è chiamata a centrare la salvezza passando dalla lotteria dei playout che sabato prendono ufficialmente il via.

Appuntamento previsto per le ore 15:00 dove ad attendere Massa e compagni ci sarà il Chiavari Nuoto. Prima sfida in Liguria e ritorno a Salerno appena sette giorni dopo. Nel caso le due compagini facessero valere entrambe il fattore campo, l’eventuale bella si terrebbe a Chiavari in virtù del miglior piazzamento conseguito dai liguri nel corso della stagione regolare.

Fiducia e concentrazione, è stato questo il diktat di Milic successivo alla vittoria contro la Roma Vis Nova ottenuta due settimane fa alla Piscina Vitale. La pausa antecedente all’inizio dei playout, ha consentito al trainer montenegrino di recuperare uomini ed energie in vista della doppia ( se non tripla) sfida contro il Chiavari Nuoto. Difatti, scontati i turni di squalifica, saranno nuovamente disponibili sia Giordano che G. Esposito mentre mancherà P. Iannicelli infortunato. Partenza prevista per la mattinata di venerdì.

“Affronteremo una squadra giovane che lotterà fino alla fine pur di centrare la salvezza. Dovremo essere attenti e concentrati, dipende tutto da noi” così il tecnico Milic alla vigilia del match contro il Chiavari Nuoto.-“Ci siamo allenati bene in questi giorni. Il gruppo è consapevole di poter disputare un buon match, chiaramente, ciò andrà dimostrato in Piscina.”