Tgroup Arechi, arriva il Montenegrino Vukasovic.

La Tgroup Arechi è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Ugljesa Vukasovic, classe 95, per la prossima stagione sportiva.

Nazionale montenegrino, Vukasovic è alla sua prima esperienza all’estero avendo sempre giocato nel VK Primorac, sua squadra d’origine.

Diversi i traguardi raggiunti: un terzo posto nel campionato nazionale del Montenegro nonché accesso sino ai quarti di finali della Coppa Len nell’anno 2013/2014; la vittoria della seconda “Lega Adriatica” e secondo posto finale nella Coppa nazionale del Montenegro nel 2016/17, vittoria della seconda “Lega Adriatica” e terzo posto nella Coppa nazionale del Montenegro nella stagione appena conclusa.

Numerosi, altresì, gli allenatori che hanno favorito la crescita sportiva del nuovo attaccante della Tgroup Arechi, quali Uskokovic, Mirovic e Vico.

Infine, Vukasovic ha debuttato con la nazionale maggiore del Montenegro nel 2014 per poi disputare lo stesso anno gli europei under 19 in Georgia. Qualche anno prima, nel 2012, ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi dei Balcani.