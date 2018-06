Sontuosa apertura per il 29° “Città di Cava de’ Tirreni” con il giuramento di Brignola.

Musica, folklore e sport per uno show dalle intense emozioni. Entusiasmante Cerimonia di Apertura martedì 5 giugno 2018 allo stadio “Simonetta Lamberti” per la 29ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino a domenica 10 giugno sui campi di Cava de’ Tirreni (Sa), Nocera Superiore (Sa) e Mercato San Severino (Sa).

“Star” della serata, trasmessa in diretta tv da RTC Quarta Rete e presentata dai giornalisti Nunzio Siani e Manuela Pannullo, è stato il calciatore Enrico Brignola, chiamato in veste di “testimonial” a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via a quest’edizione 2018. L’attaccante classe ’99 del Benevento ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale della categoria Allievi ed ha donato una sua maglia autografata al Presidente del Comitato Promotore, Giovanni Bisogno.

Preso d’assalto dai numerosi calciatori in erba presenti, Brignola ha augurato loro di ripetere il suo splendido percorso, che lo ha portato a ben figurare con 17 presenze e 3 reti nell’ultimo campionato di Serie A e ad essere convocato dapprima nella Nazionale Under 19 e poi in quella Under 21. Una carriera con tanti “capitoli” ancora da scrivere e nelle cui prime “pagine” figura, come da lui stesso ricordato, anche una partecipazione al “Città di Cava de’ Tirreni”.

L’intervento di Brignola ha rappresentato solo l’ultima “chicca” di una Cerimonia che ha deliziato il folto pubblico accorso al “Simonetta Lamberti”. Tra i presenti varie autorità politiche – con in testa il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli – e personalità sportive, tra cui Mauro Grimaldi, Vicepresidente della Lega Pro, e Salvatore Gagliano, Presidente del Comitato Regionale Campania LND – FIGC, che hanno pronunciato parole di grande apprezzamento per «una manifestazione di qualità, autentico fiore all’occhiello per la Regione Campania, grazie anche al coinvolgente entusiasmo dei tantissimi bambini e ragazzi partecipanti».

Un “parterre” prestigioso, ulteriormente arricchito dalla presenza di S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che ha benedetto gli atleti, tecnici e dirigenti delle 104 formazioni in gara, tra le quali gli sloveni della N.D. Gorica ed i lituani del Tauras Team, presenti al Torneo in occasione del decennale del gemellaggio tra le città di Cava de’ Tirreni e Kaunas.

Caratterizzata anche dal commosso ricordo di mister Rino Santin, al quale è interamente dedicata questa XXIX edizione, e dalla celebrazione del 25ennale del Trofeo “D’Amico”, che costituisce l’ambito premio della categoria Allievi, la serata è stata impreziosita dalle esibizioni dei “Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo”, che con il loro spettacolo di fuoco con i pistoni hanno dato un saggio delle potenzialità dell’universo folkloristico cavese, e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Cava de’ Tirreni “Maggiore Marcello Garzia”, che ha “regalato” momenti di intensa commozione con l’esecuzione live dell’Inno di Mameli.

Altrettanto apprezzata la performance del duo comico-artistico Marco e Fabiano, che hanno proposto il loro ultimo grande successo, “Viva gli anni ’90”, parodia del brano “Una vita in vacanza” nella quale i due artisti cavesi mettono simpaticamente in risalto gli oggetti mito di quel decennio.

La Cerimonia di Apertura, conclusasi con uno scoppiettante spettacolo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Allievi. Proprio allo scadere di un match molto combattuto, arbitrato da Marco Acanfora (CAN Pro) della Sezione di Castellammare di Stabia, la Lazio del tecnico Valerio D’Andrea ha battuto 1-0 la Rappresentativa FIGC Campania, allenata da Federico Cuomo, grazie alla rete realizzata dal classe 2002 Jacopo Kammou. Nell’altra partita del Girone A pareggio (0-0) tra Avellino e Cavese. Nel Girone B successi del Pescara sulla Salernitana (2-1) e della Juve Stabia sugli sloveni del Gorica (1-0).

C’era grande attesa e curiosità per l’esordio nella categoria Giovanissimi delle Rappresentative Nazionali di Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti. L’Under 15 Lega Pro, guidata in panchina da Daniele Arrigoni, si è imposta nettamente (5-0) sulla Salernitana, mentre la Rappresentativa LND di mister Augusto Gentilini è stata sconfitta per 3-1 dai pari età della Rappresentativa FIGC Campania. Nelle altre partite della prima giornata vittorie della Paganese contro l’Akragas (2-1) e del Benevento sulla Casertana (2-0).

La fase eliminatoria del XXIX “Città di Cava de’ Tirreni” proseguirà fino a giovedì 7 giugno. Venerdì 8 giugno sono in programma le semifinali per le categorie Allievi, Esordienti 2005, Esordienti 2006, Pulcini 2007, Pulcini 2008 e Piccoli Amici. Sabato 9 giugno spazio alle semifinali di Giovanissimi, Mini Giovanissimi e Primi Calci. Domenica 10 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti”.

I RISULTATI DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018

Allievi – Trofeo D’Amico

Girone A: Avellino-Cavese 0-0; Lazio-Rappresentativa FIGC Campania 1-0

Girone B: N.D. Gorica-Juve Stabia 0-1; Pescara-Salernitana 2-1

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella

Girone A: Akragas-Paganese 1-2; Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana 5-0

Girone B: Rappr. FIGC Campania-Rappr. Nazionale LND 3-1; Benevento-Casertana 2-0

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila

Girone A: Alba Cavese-Tiki Taka 3-0; Maraotto-Juve Stabia 2-3

Girone B: San Marzano-Arci Scampia 0-3; Sant’Aniello-Turris 1-0

Girone C: Baronissi-Red Lions 0-3; Agrese-Libertas Vesuvio 1-2

Girone D: Diecipiù-Real Cavese 4-0; Nocera Soccer-San Nicola 0-1

Esordienti 2005 – Trofeo Pasqualino Lodato

Girone B: F6 Football Academy-Castel San Giorgio 3-0; Campanile Pigna-Sergio Academy 2-2

Esordienti 2006 – Trofeo TE.RI.

Girone B: Tauras Team-Turris 3-0; Academy Casalnuovo-Real Cavese 3-0

Pulcini 2007 – Trofeo Marco Luciano

Girone A: Sergio Academy-ADG Di Giorgio 1-0

Girone B: Alba Cavese-Castel San Giorgio 2-5; Diecipiù-F6 Football Academy 1-5

Girone C: Red Lions-Sant’Aniello 3-1; Academy Nola 1925-Primavera Salerno 3-5

Girone D: Dream Soccer-Real Cavese 3-5; Junior Napoli-Bombonera 6-2

Pulcini 2008 – Trofeo IMA

Girone A: Libertas Vesuvio-Sporting Picentia 4-3; Red Lions-Maraotto 4-4

Girone B: Dream Soccer-ADG Di Giorgio 6-0; Academy Casalnuovo-Accademia Calcio Sorrento 1-5

Girone C: Sergio Academy-Rinascita Cava 2000 13-1; Domenico Luongo-Soccer Friends 2-1

Primi Calci – Trofeo Catello Mari

Girone A: ADG Di Giorgio-Red Lions 2-7; Maraotto-Tiki Taka 5-2

Girone B: Rinascita Cava 2000-Castel San Giorgio 4-2; Diecipiù-Spes Battipaglia 1-0

Girone C: Oliviero-Santa Lucia 6-3; Soccer Friends-Sergio Academy 6-5

Girone D: Domenico Luongo-Vietri Raito 1-1; Alba Cavese-Dream Soccer 5-2

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech

Girone A: Sergio Academy-ADG Di Giorgio 1-7; Oliviero-Bellizzi 1-5

Girone B: Diecipiù-Bombonera 4-0; Dream Soccer-Soccer Friends 7-1