Secondo colpo di mercato della Rari Nantes Salerno, dalla Florentia arriva il centroboa Mislav Tomasic.

Nuovo colpo di mercato per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che si è assicurata le prestazioni sportive del forte centroboa croato Mislav Tomasic proveniente dalla Florentia, vincendo la concorrenza di numerosi club anche stranieri. Con i toscani Mislav ha realizzato 92 reti nei tre anni di permanenza. Nato a Zagabria il 14 dicembre 1982, è un centroboa di ruolo ma non per questo meno efficace anche in posizione esterna, specialmente in fase di superiorità numerica. In Italia ha giocato anche con la Rari Nantes Savona e con la Promogest Cagliari.

Ovviamente felice il tecnico della Rari Matteo Citro, che vede crescere il trasso tecnico e di esperienza della squadra: “Tomasic e un centroboa che può giocare anche esterno, con tanti campionati di A1 sulle spalle e quello che cercavamo per migliorarci. Ci darà un contributo importante”.

Grande lavoro e soddisfazione anche del Diesse Mariano Rampolla, sempre alla ricerca dei profili migliori per rendere competitiva la Rari anche in serie A1: “Siamo molto felici di annunciare che nella prossima stagione agonistica avremo a disposizione il forte centroboa croato Mislav Tomasic. Per noi era una prima scelta fin dall’inizio, l’abbiamo cercato e poi abbiamo vinto la concorrenza con altri club non solo italiani. Tra l’altro è stato uno dei protagonisti che purtroppo ci ha sconfitti nei play-off promozione contro la Florentia nel 2017. Con Mislav andiamo a rinforzare un reparto fondamentale della rosa a disposizione del mister”.