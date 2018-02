Scafatese, vittoria di misura sul Campagna.

Un gol del numero 11 lancia la Scafatese a + 11: la cabala vira in favore dei gialloblu nella fredda domenica del “Comunale” con un gol di Giovanni Sorrentino nella ripresa che fa guadagnare altri tre punti alla Scafatese nella lunga corsa stagionale.

Dopo una prima frazione di gioco senza vere e forti emozioni è nella ripresa che si alzano i ritmi del match. Prima occasione di marca ospite, con un tiro di Spinelli che termina alto. La Scafatese risponde al 54’ con il cross di Sorrentino che pesca Martone in area, ma il colpo di testa del numero 9 gialloblu termina a lato; gli uomini di Macera capiscono che è il momento di dare una virata alla gara e alzano il baricentro creando subito due occasioni pericolose, prima con Sorrentino, la cui conclusione viene deviata in angolo, e poi con il tiro di Scognamiglio ribattuto da Pergamena. Al 59’ scocca l’ora del gol: sulla trequarti è illuminante l’imbucata filtrante di Luca Martone che, nella selva di maglie ospiti, riesce a vedere il sentiero che porta a Sorrentino, solo in area di rigore, che ringrazia e sigla il gol decisivo. Macera rimpolpa il centrocampo sostituendo Scognamiglio e Manzo con Giordano e Avino e la Scafatese riesce a creare una nuova occasione da gol con una buona combinazione tra Sorrentino e Avino, con Martone che viene anticipato sul più bello da Pascuzzo. Il Campagna non molla e prova con tutte le energie a rimettere in piedi la gara, ma il tiro di sinistro di Costanzo termina fuori e dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara Andolfi di Ercolano concede i tre punti a una Scafatese sempre più in fuga. Adesso Angri e Salernum, appaiate al secondo posto in classifica, sono distanti ben 11 lunghezze, con sole 7 partite (e quindi 21 punti) da disputare.

SCAFATESE: Ciccarelli, Sannino 2000, Nocerino 99 (11’ Zaccariello 98), Caiazza, Gargiulo 99, Marano (11’ Amendola Caudio), Manzo (70’ Giordano), Scognamiglio (70’ Avino), Martone, Pirone, Sorrentino (80’ Liccardi).

A disposizione: Falanga 2001, Longobardi 2001, Amendola Claudio, Avino, Zaccariello, Liccardi, Giordano.

All: Macera. CAMPAGNA: Pergamena, Ptzoulo 99, Caloia 2000, Corsaro, Pascuzzo, Parisi, Altieri, Maiorano (67’ Cassetta), Di Giacomo (31’ Costanzo), Spinelli (58’ Perna), Fernando 2000 (75’ Chinjakov 99).

A disposizione: Lenza 99, Ciaglia 2000, Pinto 98, Chinjakov 99, Cassetta, Perna, Costanzo.

All: Pietropinto RETI: 59’ Sorrentino Arbitro: Andolfi di Ercolano

Assistenti: Giangreco di Salerno e Andolfi di Castellammare di Stabia

Note: Ammoniti: Pirone, Perna, Corsaro, Caiazza, Ciccarelli. Calci d’angolo 4-2