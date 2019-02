Scafatese, pari in casa del Costa d’Amalfi.

Una buona Scafatese riesce a tornare a casa con un punto dalla difficile trasferta sul campo del Costa D’Amalfi impattando per 1-1 con la squadra di Mister Ferullo.

Sul prato in sintetico dell’impianto di Maiori Amarante conferma la formazione che mercoledì pareggiò a Positano sostituendo soltanto Barra e spostando Roghi come attaccante centrale. Sono subito i gialloblu a rendersi pericolosi prima con la conclusione alta di Esperimento del minuto 19 e poi con la punizione di Siciliano che termina a lato. Al 27′ prima occasione per i padroni di casa con Vigorito che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, calcia di piatto a botta sicura ma non centra lo specchio della porta; si tratta più che altro di un episodio isolato perché l’intera prima frazione di gioco è tutta di marca canarina: al 31′ azione solitaria di Roghi e conclusione parata da Napoli, al 37′ altra fantastica punizione di Siciliano che si infrange sulla traversa a Napoli battuto, Roghi segna in tap in ma la rete viene annullata per una posizione irregolare dell’attaccante. Al 40′ altra importante occasione che capita sulla testa di Roghi, con il numero 9 che non riesce a correggere verso lo specchio un invitante cross di Sannino.

A inizio ripresa gli uomini di Amarante continuano con la stessa foga del primo tempo e trovano il vantaggio al 57′ con il solito Siciliano, bravissimo a superare il diretto avversario e a chiudere di destro sul primo palo, mandando in visibilio i circa 100 sostenitori provenienti da Scafati.

Il gol del vantaggio, terzo in campionato in trasferta, non giova però ai canarini, anzi il Costa D’Amalfi riesce ad avanzare il baricentro metro dopo metro e trova il pareggio al 71′ con Mascolo.

Il triplice fischio del direttore di gara vale il secondo punto esterno consecutivo per la Scafatese che la settimana prossima proverà a chiudere nel migliore dei modi una dura parentesi di tre trasferte consecutive.

COSTA D’AMALFI: Napoli, Pisapia 00, Marseglia (Asciuti), Cestaro, Vallefuoco (Palumbo), Vigorito, Senatore 99 (Catalano 00), Lettieri (Marino), Apicella (Ronga), Mascolo, Tiberio, 01.

A disposizione: Apicella 00, Asciuti, Catalano 00, Di Landro 99, Reale 00, Ferraiolo 01, Palumbo, Marino, Ronga.

All: Ferullo

SCAFATESE: Menzione 00, Sannino 00, Manzo, Rinaldi, Orientale, Esperimento, Apredda 02, Avino, Roghi (Barra), Siciliano, Amendola Claudio.

A disposizione: Capasso 00, Russo 00, Esposito Marcello 02, Petrosino 01, Vitiello, Nina 99, Torcia 02, Amendola Ciropaolo, Barra 99.

All: Amarante

RETI: 57′ Siciliano, 71′ Mascolo.

Arbitro: Franza di Nocera Inferiore

Assistenti: Chianese e Savino di Napoli

Note: ammoniti: Rinaldi, Esperimento, Marino. Calci d’angolo 6-6