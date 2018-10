Salerno Guiscards, mercoledì 1 novembre ci sarà l’esordio del team dei Giochi Elettronici Competitivi.

Continuano le novità in casa Salerno Guiscards. La Polisportiva salernitana è pronta a lanciare in orbita il satellite dei Giochi Elettronici Competitivi. Una vera e propria scommessa quella della società del presidente Pino D’Andrea, decisa a fare da pioniere nel nostro territorio per quel che riguarda il lancio e il supporto degli eSports. Un segno tangibile del continuo processo di sviluppo promosso dalle foxes, sempre in prima fila nell’ambito dell’innovazione e con lo sguardo rivolto al futuro, al prossimo traguardo da raggiungere.

L’avvio delle attività GEC griffate Salerno Guiscards avverrà mercoledì 1 novembre, in occasione del primo torneo di Fifa ’19, che si terrà dalle ore 14 presso la sede della società, in via Nuzzo 6. L’evento sarà strutturato in versione Champions League, con la classica divisione dei partecipanti in più gironi, cui seguirà lo scontro dei vincitori negli scontri diretti che porteranno i due finalisti a vincere dei buoni presso la Fumetteria Salerno, luogo in cui si raccolgono in questi giorni le pre-iscrizioni.

Daniele Basso racconta le sue sensazioni per l’avvio del nuovo corso: «Sono molto contento di far parte della grande famiglia Guiscards – ha affermato il responsabile del team GEC per la Salerno Guiscards –. La Polisportiva mi ha dato l’opportunità di portare il mondo degli eSports qui a Salerno, provo una forte emozione e una grande carica per il prossimo evento Fifa e per quelli che seguiranno». Sulla manifestazione del 1 novembre, Basso illustra quali sono le visioni e le aspettative della società: «Ci aspettiamo una giornata introduttiva. L’obiettivo è farci conoscere come Polisportiva aperta al mondo dei Giochi Elettronici Competitivi e questo torneo può rappresentare un buon punto di partenza. Con l’aiuto di altri collaboratori del team, ci impegneremo a presentare anche altri format come League of Legends nei prossimi appuntamenti».

Anche Dario Guadagno accoglie con soddisfazione il lancio di questa nuova esperienza: «Cercheremo di promuovere gli eSports in tutta la nostra regione – ha affermato il responsabile per l’innovazione delle foxes –, prefissandoci come obiettivo quello di partecipare con i nostri tesserati a tornei di livello nazionale».

PATTINAGGIO – E’ stata rinviata al mese di novembre la manifestazione “Pattinando Insieme”, che era in programma domenica 28 ottobre presso il Pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona” di Salerno. L’evento, che avrebbe dovuto segnare l’esordio del team degli sport rotellistici della Salerno Guiscards è stato annullato per problemi tecnico/organizzativo, come è stato comunicato alle società iscritte dalla FISR Campania. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data in cui si svolgerà la 2^ edizione della manifestazione di respiro regionale.