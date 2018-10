Salerno Guiscards, domenica mattina è in programma l’esordio del team degli Sport Rotellistici.

Tempo di esordi e di nuove sfide per la Salerno Guiscards. Dopo l’avvio delle stagioni agonistiche dei team calcio e volley, la società salernitana si appresta a rompere il ghiaccio anche nel mondo del pattinaggio. Domenica 28 ottobre, presso il Pattinodromo comunale di Salerno “Tullio d’Aragona”, si terrà la seconda edizione dell’evento “Pattinando insieme”. Si tratta di una manifestazione promossa dal Comitato provinciale del CSI di Salerno e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Campania, nella quale si sfideranno giovani atleti d’età compresa tra i 4 e i 16 anni.

Quella in programma nell’impianto di Torrione domenica mattina è una gara di respiro regionale, che vedrà la partecipazione delle varie compagini del territorio campano e che vedrà la partecipazione di quasi cento pattinatori di diverse età. Le sfide inizieranno alle ore 10 e saranno divise per categorie: dalle prove dimostrative con mini-ostacoli per i più piccoli ai giri cronometrati sulla pista esterna per i più grandi. Al di là dei “tempi” e dei risultati sarà una giornata all’insegna della convivialità, basata sul tentativo di avvicinare spettatori e curiosi ad una realtà intrigante come quella dei pattini a rotelle.

La partecipazione a “Pattinando Insieme” rappresenta il primo appuntamento ufficiale dei Guiscards “su rotelle”. Una nuova sfida in cui la Polisportiva del presidente Pino D’Andrea si affaccia con entusiasmo e voglia di crescere. Il club ha puntato su una garanzia del territorio salernitano per affermarsi anche nell’ambito degli sport rotellistici, puntando sull’esperienza e sulla caratura di Ubaldo Toledo.

Campione nazionale e regionale di pattinaggio indoor, vincitore in diverse specialità su pista e per quattro anni nel giro della nazionale, il nuovo coach del team pattinaggio della Salerno Guiscards vanta un curriculum di tutto rispetto ed ha accolto con grande entusiasmo l’invito della società di guidare talenti sui pattini sotto la bandiera delle foxes: «Sono contento di intraprendere un nuovo percorso con questa ambiziosa società – ha dichiarato Ubaldo Toledo –. Porteremo più di venti atleti alla nostra prima uscita stagionale, con lo scopo di far divertire i più piccoli e di inquadrare i ragazzi più grandi nell’ambito competitivo del pattinaggio. Vogliamo portare risultati soddisfacenti sia alla società che ai nostri tesserati, puntando a farli crescere e a responsabilizzarli nel contesto delle gare che ci vedranno protagonisti nel corso della stagione 2018/19».