La Maratona Virtuale di Beneficenza – Salerno Corre 2020 si arricchisce della partecipazione di Giorgio Calcaterra ultramaratoneta italiano e di Vincenzo Pascale Docente Universitario e Giornalista in New York.

Entrambi hanno confermato la loro presenza in diretta streaming per supportare la Manifestazione Organizzata dall’ASD Atletica Salerno del Presidente Ruggero Gatto.

La diretta è per sensibilizzare la raccolta di fondi destinata alla struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, con la donazione di un Pettorale per correre tutti insieme questa Maratona Virtuale dove non occorre essere allenati. Giorgio Calcaterra, classe 1972, si è aggiudicato per tre volte il titolo di campione del mondo nella 100 km di ultramaratona ed ha vinto per 12 volte consecutive la 100 km del Passatore. Ha ottenuto un bronzo mondiale ed un argento europeo nel Campionato Mondiale ed Europeo del 2009. La Diretta Streaming dalla pagina Facebook ASD ATLETICA SALERNO, si terrà mercoledi 15 aprile alle ore 18.00 . La Salerno Corre non si ferma mai, spingiamo sempre più i nostri cuori per raggiungere un grande traguardo!

Info e iscrizioni sul sito www.salernocorre.it e www.enternow.it .