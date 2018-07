Salerno Basket 92, confermata il centro Manolova.

Kristina Manolova indosserà la casacca del Salerno Basket ’92 anche nel campionato 2018/19. La giocatrice bulgara classe 1998, è nella lista delle confermate di coach Dello Iacono. Attualmente è in patria ma non vede l’ora di rimettersi in gioco in Italia per migliorare i risultati della scorsa stagione e cercare di centrare la promozione in Serie A2.

“Mi sto preparando per la nuova stagione, vado in palestra ogni giorno anche con alcune amiche ed ex compagne di squadra, ci aiutiamo per essere al top nel precampionato, ognuna con le rispettive società – esordisce Manolova – La scorsa stagione è stata positiva ma penso che possiamo fare ancora di più. Spero che la società e la gente che ci supporta possa essere ripagata degli sforzi, vogliamo che Salerno sia orgogliosa di noi. Penso che questa nuova stagione sarà migliore nei risultati, sperando di poter festeggiare alla fine insieme a squadra e allenatore”.

Scampoli di vacanze, insomma. Tra un mese si ricomincerà a sudare per la preparazione atletica. “Ho trascorso un’estate stupenda, ritrovando amici e familiari che mi sono mancati tantissimo nel periodo in cui sono stata a Salerno. Ne ho approfittato per superare anche gli esami all’università e per trascorrere un po’ di vacanze al mare, senza trascurare gli allenamenti. Ho avuto modo di vincere i campionati universitari bulgari di pallacanestro con la mia rappresentativa a Sofia, un’altra bella soddisfazione. Tra le tante attività ho imparato anche il surf, divertentissimo”, racconta l’atleta in chiusura.

La speranza è che sull’onda dell’entusiasmo… il contributo sia di quelli importanti per centrare l’A2. Il ds De Sio e il presidente Somma stanno lavorando sul mercato per reperire altre due giocatrici di spessore che andranno a completare il roster di coach Dello Iacono: dopo la croata Cigic, arriveranno infatti almeno un pivot e un playmaker.