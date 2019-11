Salernitana sconfitta a Cremona.

Nella 12^ giornata di Serie B allo Zini decisivo Daniel Ciofani, bravo a mandare in rete da pochi metri un cross di Mogos smanacciato malamente da Micai. Per Marco Baroni, subentrato in panchina a Massimo Rastelli, si tratta della prima vittoria alla guida della Cremonese.

La Cremonese ritrova il sorriso dopo un periodo particolarmente buio. Vittoria importantissima per la squadra grigiorossa, che ha battuto la Salernitana centrando un successo che mancava ormai da cinque turni.

I grigiorossi, attualmente a quota 15 punti in classifica, escono dalla zona playout.

La Salernitana di Gian Piero Ventura, invece, perde l’opportunità di accorciare le distanze dal Benevento capolista: i granata rimangono in zona playout con 18 punti