Salernitana, pronto riscatto a Trapani. Ora testa al Chievo

Successo della Salernitana sul Trapani nell’ultima gara della 4^ giornata di Serie B. Giocano meglio i padroni di casa, ma a decidere il match è un’ingenuità di Scognamillo: tocco di mano in area e calcio di rigore decisivo trasformato da Kiyine. Espulsi i due allenatori Baldini e Ventura per proteste.

Per la Salernitana è la terza vittoria in campionato, il Trapani rimane ultimo a 0 punti in classifica.

Non ci sarà Giampiero Ventura che non siederà sulla panchina dell’Arechi per il match tra Salernitana e Chievo Verona.

Espulso nella circostanza anche il Team manager dei campani, Sasà Avallone.

Rosso sventolato a Mister Ventura che era entrato in campo superando l’are tecnica per fare da “paciere” ed allontanare alcuni suoi ragazzi.