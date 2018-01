Riparte il cammino della Jomi Salerno, sfida casalinga contro il Flavioni.

Torna in campo la serie A femminile, scende nuovamente in campo la Jomi Salerno.

La formazione allenata da coach Neven Hrupec sarà infatti di scena sabato 13 gennaio, fischio d’inizio alle ore 18:30, tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Flavioni Civitavecchia nella gara valevole quale prima giornata di ritorno del torneo di massima serie di pallamano femminile.

Le salernitane puntano ad iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, puntando in maniera decisa alla vittoria. Capitan Coppola e compagne, attualmente al secondo posto in classifica con 18 punti all’attivo, proveranno a regalare il primo sorriso del nuovo anno ai propri tifosi.

Occhio però alla compagine laziale. Il sette allenato da coach Pacifico, nonostante occupi l’ultima posizione in classifica (in condominio con Teramo ndr) con due soli punti all’attivo, gioca infatti una buona pallamano ed è sempre riuscita a mettere in grande difficoltà le avversarie di turno.