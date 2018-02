Pro Sangiorgese-Olympic Salerno 1-2. Remuntada da brivido per i colchoneros.

L’Olympic Salerno non ne vuole proprio sapere di conoscere il significato della parola sconfitta nel 2018 ed espugna il “Sessa” di Castel San Giorgio con una rimonta da brividi. Contro una motivata Pro Sangiorgese che ha dimostrato di valere ben altro che la posizione attualmente occupata in classifica, i biancorossi la spuntano sul gong al termine di un match a tratti vibrante. Partono bene i padroni di casa che minacciano la difesa salernitana con Mandara e Colasante. Nella seconda circostanza il traversone del primo è raccolto dall’ex Salernitana e Bellaria che chiama Gargano al decisivo intervento. La fase centrale dell’incontro si snoda più che altro su calci piazzati, non sfruttati a dovere dai locali. L’Olympic si affaccia per la prima volta dalle parti di D’Auria a ridosso dell’intervallo con Viscido la cui conclusione è respinta dall’estremo difensore rossoblù. Nella ripresa gli ospiti provano a cambiare le redini del match con l’ingresso di Amato (in panchina l’omonimo portiere degli Allievi Enzo). Le occasioni più nitide, però, sono ancora di marca sangiorgese con Mandara e Medugno su cui è superlativo Gargano. Il numero uno colchoneros non può, però, nulla sul rigore procurato e trasformato da Colasante dopo un intervento di Contente ritenuto scomposto dall’arbitro. Ma è proprio nel momento di maggiore difficoltà che l’Olympic, complice anche gli altri cambi effettuati da mister De Sio, esce fuori ed agguanta il pari con una magistrale girata di Viscido ben servito da Pivetta. Sulle ali dell’entusiasmo, i ragazzi cari a patron Pisapia si riversano in avanti e vanno vicinissimi al blitz con De Fato, la cui torsione colpisce in pieno la traversa. Blitz soltanto rimandato di pochi istanti: Viscido e Paraggio vanno in pressing su Pisapia, l’esterno di centrocampo soffia palla al terzino avversario e scodella al centro per De Fato che stavolta fa secco di prepotenza D’Auria, scatenando l’entusiasmo della panchina. La Pro Sangiorgese esce a mani vuote, l’Olympic si mette definitivamente alle spalle una prima parte di stagione da dimenticare e guarda con fiducia ai prossimi tre impegni che diranno tanto sulle possibilità di giocarsi fino alla fine un posto tra le prime cinque.

TABELLINO

PRO SANGIORGESE: D’Auria, Pisapia, Giorgio, Imparato, Di Filippo, Siano, Salerno (6′ st Medugno), Nocera, Di Benedetto, Colasante (26′ st Della Guardia (45′ st Santoriello), Mandara. A disposizione: Pisacane, De Maio, Ametrano, Ansalone. Allenatore: Stabile

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Ragone (14′ st Condolucci A.), Bosco, Buonomo (22′ st Pederbelli), Panella, Trimarco, Pifano M. (36′ st De Fato), Contente P. (39′ st Pivetta), Viscido, Condolucci E. (1′ st Amato M.), Paraggio. A disposizione: Amato V., Albini. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Persico di Battipaglia

RETI: 17′ st rig. Colasante (PS), 44′ st Viscido, 50′ st De Fato

NOTE: Giornata piovosa. Ammoniti Ragone, Bosco, Condolucci A. (OS), Di Filippo, Salerno, Mandara, Colasante (PS).

