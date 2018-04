Presentati i Campionati Interregionali Under 14 di scherma, dal 13 al 15 aprile al PalaSele di Eboli.

«Saliranno in pedana i campioni del futuro, i protagonisti dei prossimi anni della grande scherma italiana». Così il presidente del Comitato Regionale FederScherma Campania, Matteo Autuori, ha presentato la 3^ Prova Interregionale Under14 in programma il 13, 14 e 15 aprile al PalaSele di Eboli. L’evento è stato tenuto a battesimo in conferenza stampa questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Eboli, che dà il suo patrocinio alla manifestazione, alla presenza del primo cittadino Massimo Cariello, di Valerio Apolito, presidente del Club Scherma Salerno e comitato organizzatore della manifestazione, e di Vincenzo Vigilante, delegato provinciale per Salerno della FederScherma. Attesi in pedana circa 1200 baby schermidori delle categorie del Gpg (Gran Premio Giovanissimi) in tutte le armi – sciabola, spada e fioretto, sia maschile che femminile – in rappresentanza di ben sei regioni: Campania, Lazio, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria.

La scherma torna così, dopo oltre dieci anni, nella Piana del Sele, accolta con entusiasmo dal territorio ebolitano e dal primo cittadino Massimo Cariello: «Sono davvero felice di poter ospitare nella nostra città un evento sportivo di così alto livello. La scherma, così come le altre discipline, sta creando a Eboli un indotto turistico notevole. Sarà un piacere poter accogliere tanti giovani atleti che avranno la possibilità non solo di sfidarsi sulle pedane del PalaSele ma anche di visitare il nostro territorio con le loro famiglie. Sarà sicuramente uno spettacolo osservare le gare delle varie specialità dagli spalti».

Valerio Apolito, presidente del Club Scherma Salerno, ha evidenziato il grande sforzo del comitato organizzatore: «Arriveranno circa 1200 atleti con famiglie ed entourage al seguito. Allestire un evento di simile portata non è affatto semplice ma come sempre siamo pronti a fare la nostra parte. Non abbiamo trascurato alcun dettaglio e soprattutto abbiamo a disposizione una location eccellente come il PalaSele, l’ideale per gare con numeri così importanti».

Matteo Autuori, nella duplice veste di presidente del Comitato Regionale FederScherma Campania e di vicepresidente vicario del Coni campano, ha sottolineato il grande valore agonistico della kermesse: «Si confronteranno gli under14 di Campania, Lazio, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. Regioni dalla fortissima tradizione schermistica, con vivai inesauribili. Molti tra i grandi protagonisti attuali del palcoscenico nazionale e internazionale sono passati, all’inizio del loro percorso, per questa gara, tappa fondamentale in vista dei prossimi Campionati Italiani Gpg in programma a Riccione nel mese di maggio. Dall’olimpionica salernitana Rossella Gregorio al romano Davide Di Veroli, fresco campione del mondo under17 proprio qualche giorno fa a Verona, solo per citare due esempi: è ricco di nomi eccellenti l’albo d’oro di questa prova che sono felice d’aver riportato a Eboli grazie alla sensibilità e all’interesse dell’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Massimo Cariello».

Fitto il programma agonistico. Ben 18 le gare previste, sei al giorno, dedicate alle categorie del circuito under14: Maschietti, Bambine, Giovanissimi, Giovanissime, Allievi-Ragazzi ed Allieve-Ragazze. Ogni giornata sarà dedicata a una specialità. Si comincia venerdì 13 aprile con la sciabola; sabato 14 sarà invece dedicato alla spada, l’arma che annuncia una partecipazione record; mentre domenica 15 il sipario sulla 3^ Prova Interregionale Under14 di Eboli calerà con le prove di fioretto. Per tutto il weekend ingresso gratuito al PalaSele con inizio gare al mattino e ultime finali nel tardo pomeriggio.

Il programma delle gare | 3^ Prova Interregionale Under14, Eboli (13,14,15 aprile 2018)

SCIABOLA

Venerdì 13 aprile 2018 | appello in pedana ore 9,00 Maschietti SCM

“ “ ore 9,00 Allievi – Rag. SCM

“ “ ore 10,30 Giovanissimi. SCM

“ “ ore 13,30 Allieve – Rag. SCF

“ “ ore 13,30 Bambine SCF

“ “ ore 14,30 Giovanissime SCF

SPADA

Sabato 14 aprile 2018 | appello in pedana ore 8,30 Allievi – Rag. SPM

“ “ ore 8,30 Giovanissimi SPM

“ “ ore 10,30 Bambine SPF

“ “ ore 13,30 Allieve – Rag. SPF

“ “ ore 13,30 Giovanissime SPF

“ “ ore 15,30 Maschietti SPM

FIORETTO

Domenica 15 aprile 2018 | app. in pedana ore 8,30 Allievi – Rag. FM

“ “ ore 8,30 Allieve – Rag. FF

“ “ ore 11,30 Bambine FF

“ “ ore 11,30 Giovanissime. FF

“ “ ore 14,30 Giovanissimi FM

“ “ ore 14,30 Maschietti FM