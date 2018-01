Posticipata gara di campionato tra Givova Scafati e Benacquista Latina, recupero il 7 marzo.

La Givova Scafati rende noto ai tifosi, agli appassionati e a tutti gli organi di informazione che la gara valevole per la ventitreesima giornata (ottava di ritorno) del campionato di serie A2 (girone ovest) tra Givova Scafati e Benacquista Latina non si terrà al PalaMangano il giorno 25/02/2018 (ore 18:00) come da calendario.

L’assenza del tesserato gialloblù Andrew Lawrence, convocato dalla propria nazionale (Gran Bretagna) per le qualificazioni ai mondiali di basket 2019 contro Israele e Grecia, ha determinato il posticipo dell’incontro suddetto alle ore 20:45 del 07/03/2018.