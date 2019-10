Salerno, 10 ottobre 2019

Polisportiva Salerno Guiscards, il team GEC parteciperà al campionato di Serie C2 Pro Club di Fifa20

Il torneo è organizzato dalla Fifa Virtual Pro Association. Emanuele Barone: «Puntiamo al salto di categoria»

Ad un anno dalla nascita ufficiale del team Giochi Elettronici Competitivi, la Polisportiva Salerno Guiscardsrilancia ambizioni e progetti inerenti ad un settore innovativo e fortemente curato dai vertici della dirigenza salernitana.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti al FantaExpo2019, il team Gec targato Guiscards ha ufficializzato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C2 per il Pro Club di Fifa20, torneo organizzato dalla Fifa Virtual Pro Association, un evento d’élite per quel che riguarda le celebri saghe di marca Ultimate. La competizione Pro Club è quella che più si avvicina alle nuove tecnologie e alle moderne concezioni di “sport su console”: ventidue giocatori in campo si sfidano e danno vita ad una vera e propria partita di calcio, con tattiche ben definite e un gioco di squadra amalgamato durante gli allenamenti settimanali. La formula del torneo si basa sui regolamenti cui fanno capo i principali campionati di calcio, con un’unica classifica scandita dal doppio girone andata/ritorno, per un totale di ventisei giornate che si disputeranno tra ottobre 2019 e gennaio 2020.

L’esordio ufficiale della Salerno Guiscards nel campionato Pro Club di Serie C2 è previsto per lunedì 14 Ottobre, con i foxes impegnati in “trasferta” contro Phoenixes, Tra gli elementi che andranno a comporre la compagine di coach Daniele Basso in questa affascinante avventura, troveremo volti noti come Giovanni Di Sarno, vincitore della prima edizione della “MasterFifa” organizzata dalla polisportiva salernitana, mentre entrano a far parte della famiglia Guiscards talenti del mondo ESports come Attilio Cesario, Andrea Brasca, Danilo Gemellaro e Mario Musumeci.

A gestire la nuova scommessa targata Guiscards sarà Emanuele Barone, esperto giocatore delle varie edizioni Fifa, pronto a guidare la nuova realtà: «Il team conta vari player con esperienza nelle competizioni in Pro Club e non solo – afferma Barone –, siamo un bel gruppo che gioca insieme da un po’ di tempo e abbiamo uno zoccolo duro che tiene al team e si impegna in modo costante al fine di migliorarlo giorno dopo giorno e raggiungere obiettivi sempre più alti». Obiettivi e aspirazioni sono già ben chiare al nuovo responsabile Pro Club della compagine salernitana: «La nostra intenzione è quella di divertirci puntando sempre al meglio e giocando per vincere. Abbiamo un’idea di gioco che vogliamo mettere in pratica anche su Fifa20. Nell’immediato puntiamo al salto di categoria e successivamente vorremmo aderire alle competizioni di altri portali, per cui vogliamo crescere, togliendoci qualche soddisfazione e ovviamente facendola togliere anche a tutti coloro che seguono questa Polisportiva».

