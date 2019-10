Polisportiva Salerno Guiscards, domani in Comune si presenta la 1^ edizione del “Campania Roller Day”

Domenica si potranno provare tutti gli sport rotellistici. Toledo: «Divertimento assicurato»

Sarà presentata domani, giovedì 24 ottobre, la 1^ edizione del “Campania Roller Day”. Nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione locale e delle istituzioni sportive interessate, saranno illustrati tutti i dettagli dell’evento organizzato dalla FISR Campania, presieduta da Francesco Rossi, con il patrocinio del Comune di Salerno, del CSI Comitato provinciale Salerno e del Coni Salerno, con la collaborazione della Salerno Guiscards. «La prima edizione del “Campania Roller Day” – ha affermato il Responsabile del Settore Sport Rotellistici dei foxes, Ubaldo Toledo – inaugura di fatto la stagione. Si tratta del primo evento regionale dedicato a tutte le discipline rotellistiche. Sarà un appuntamento aperto a tutti, che darà agli avventori la possibilità di provare gli sport a rotelle, assistiti da tecnici federali, provenienti da tutta la regione. Pattinaggio, pattinaggio corsa, pattinaggio artistico, hockey, skateboard, sono le principali attività che si potranno scegliere e provare». Durante la manifestazione inoltre, gli atleti agonisti, provenienti dalle società regionali iscritte alla FISR Campania, effettueranno delle dimostrazioni per presentare al pubblico le singole discipline. Fiore all’occhiello del programma evento sarà la sfilata dei partecipanti, che si svolgerà sul percorso ciclabile del lungomare di Salerno. «Ci sono tutti gli ingredienti per una grande giornata di sport, divertimento e svago – ha concluso Toledo –. Salerno è pronta per ospitare la manifestazione nella fantastica cornice di Piazza della Concordia. L’obiettivo che intendiamo raggiungere con questa prima edizione è di attirare tanti appassionati e curiosi e di rendere poi l’evento itinerante. Vi aspettiamo domenica a partire dalle ore 10 e poi anche per tutto il pomeriggio».

Ufficio stampa Polisportiva Salerno Guiscards