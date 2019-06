Playout, la Salernitana resiste in 10 al Venezia e conquista la salvezza ai rigori.

La Salernitana evita la retrocessione in C1 al termine della gara di ritorno dei play-out vinta ai rigori a Venezia.

1-0 al 90′ il risultato, che non è cambiato al termine dei supplementari.

Per i veneti ha segnato al 41′ Modolo. I granata hanno giocato in 10 dal secondo tempo per l’ espulsione di Minala al 45′, dopo che l’ arbitro aveva rivisto un’ azione al Var, giudicata gioco violento. Ai rigori finisce 3-4. I Granata strappano la permanenza in B. (ANSA)